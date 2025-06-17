回饋金買按摩枕送里民 里長貪5萬 廠商認罪

台中南屯區春安里長閻新懃與廠商共謀開假發票貪5萬6790元，廠商當庭認罪，希望能獲判緩刑。（資料照）

2025/06/17 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中南屯區無黨籍春安里長閻新懃，涉嫌於二○二二年間，向台中市政府環保局申請文山垃圾焚化爐回饋補償金使用，原計畫買每個六六五元的按摩枕做為父親節禮品，致贈里內一五○名弱勢民眾，卻與江姓廠商共謀，只買六十個，卻開一五○個的假發票，閻女從中從中貪污五萬六七九○元，台中地檢署偵辦後依貪污罪起訴兩人，台中地院昨天開庭，廠商江姓負責人出庭，當庭認罪盼能有緩刑的機會。

台中地檢署起訴指出，南屯區春安里長閻新懃（女，六十二歲）二○二二年間透過南屯區公所，向中市政府環保局，提出南屯區文山垃圾焚化爐回饋補償金使用計畫書，她宣稱要買單價六六五元的按摩枕，作為父親節活動禮品，致贈轄內獨居老人、中低收入戶等弱勢里民約一五○人，但她卻與廠商江姓實際負責人共謀，由江姓負責人向上游供貨業者，僅訂購六十個按摩枕交貨，再開立不實交易數量一五○個的統一發票，交由閻新懃向南屯區公所申請核銷，貪污五萬六七九○元。

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台中地檢署檢察官黃裕峯、陳東泰指揮調查局台中市調查處等單位，今年三月廿五日搜索閻新懃住處及里辦公室等處，同步至南屯區公所與涉案廠商調閱資料，偵訊後認定閻新懃涉犯貪污治罪條例等罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見獲准，四月底起訴後已獲釋放。

台中地院昨天開庭，傳廠商江姓實際負責人出庭，江女對於檢察官起訴內容坦承認罪，辯護人並稱江女沒有前科、坦承犯行，希望能給予自新緩刑的機會。

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