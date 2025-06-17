租蝦皮帳號淪犯罪工具 恐面臨刑責

台中地檢署調查，菁鼎選公司透過社群平台刊登招募廣告，共計承租964個蝦皮帳號。（台中地檢署提供）

2025/06/17 05:30

網購若價差過大要小心 避免買到中國假品

〔記者陳建志／台中報導〕台中地檢署破獲轉租蝦皮帳號販賣中國仿冒品牟利、洗錢集團，不到二年販售商品獲利超過四億，為了避免這些仿冒、劣質品在台灣流通，除台中地檢署呼籲不要提供蝦皮等帳號供他人使用，熟悉智慧財產權偵辦的員警也提醒，除不要在臉書「一頁式廣告」購物，在網路平台購物若價差過大也要小心，價值高的皮包、鞋子等精品最好到專櫃購買，都能避免買到中國仿冒、劣質品。

中國仿冒、劣質品充斥市面，據熟悉智慧財產權偵辦的員警私下表示，民眾若要避免買到這類商品，在蝦皮等電商平台購物時，若原本二、三萬元的東西，僅低價販售三、四千元，「價差過大」就要小心來源有問題。

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此外，最好少在臉書買東西，因臉書充斥「一頁式廣告」，就算拿到商品發現被騙報案追查，通常僅能查到配貨倉儲。

至於包包、鞋子、手錶等精品，網路上常以男朋友贈送，分手要轉賣，或是公司尾牙抽到便宜賣等話術，吸引買家購買，結果卻是假貨，建議這類精品最好到專櫃購買，才不會花錢當冤大頭。

台中地檢署也提醒，依據現行洗錢防制法，凡無正當理由交付、提供帳戶予他人使用，無論是金融機構帳戶或綁定金融帳戶的第三方支付帳戶（例如本案蝦皮帳戶），皆屬違法，呼籲民眾切勿貪圖一時利益出租帳號淪為犯罪集團利用的工具，還要面臨刑事責任，得不償失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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