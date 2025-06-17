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    神鬼女詐臺雅前老董51億 還騙四海前幫主1.5億

    隱餐飲集團負責人鄭淳駿（左圖，取自聖約翰科技大 學官網）和女子羅佩雯（右圖，讀者提供）聯手詐臺 雅集團已故董事長沈裕雄51億，被起訴。 （資料照）

    隱餐飲集團負責人鄭淳駿（左圖，取自聖約翰科技大 學官網）和女子羅佩雯（右圖，讀者提供）聯手詐臺 雅集團已故董事長沈裕雄51億，被起訴。 （資料照）

    2025/06/17 05:30

    聯手隱餐飲集團負責人鄭淳駿 誆騙投資海外機票、移民

    〔記者王定傳／台北報導〕曾向親友詐欺兩千多萬元的旅行社前女票務羅佩雯，出獄後涉與臺雅集團前董座沈裕雄的特助、知名隱餐飲集團負責人鄭淳駿聯手，以海外機票、移民投資等由，詐走沈裕雄逾五十一億元，另夥同男性友人楊國隆、鄭向十名投資人以投資機票為由拐走五‧二億元，其中一人竟是四海幫第九任幫主張存偉，他被騙約一‧五億元，另，羅及其前夫謝宗翰、兄嫂羅文傑及詹依苓另涉洗錢，台北地檢署昨分依涉犯詐欺、洗錢等罪嫌將羅等六人起訴。

    北檢依詐欺、洗錢罪嫌起訴6人

    羅女曾在旅行社擔任票務工作，以投資機票賺差價為由，向親友詐得二七三八萬餘元，出獄後的羅女，從二○一五年起開始經營機票買賣業務，卻因資金短缺開始動歪腦筋，夥同鄭、楊兩人，又以合作投資買機票賺價差為由，拐走十名投資人共五億二五八七萬餘元，其中，羅透過鄭向張存偉施詐拐走一‧五億元，據悉張出庭時不覺得被騙也無意提告。

    檢方查出，羅無法支付投資人利潤，開始挖東牆補西牆，更從二○一九年起與鄭男聯手，鎖定沈裕雄，以相同類似說法誘騙沈投資，兩人以「投資機票」名義總計從沈手中騙走四八‧八億元、以「移民投資」名義詐得五四○○萬元及美金七一四萬元，直到沈男前年過世，家屬清查資產才發現此事並提告。

    不僅如此，羅女在二○二二年還涉以移民投資為由，從一名陳姓女子手中拐走六千萬元；檢調今年二月及三月發動搜索，將羅、鄭及謝三人聲押禁見獲准，並追出羅把犯罪所得洗到前夫、兄嫂帳戶，用以在台中開設號稱「火鍋界的勞斯萊斯」的沐明鍋物等餐飲事業，並投資澳洲不動產，甚至狂買愛馬仕、香奈兒、LV等精品，檢調已扣到售價二四二萬餘元的愛馬仕珠寶腕表、要價近百萬的LV BIKE腳踏車、要價二三○萬LV限量玉石麻將等，並將部分精品變賣拍賣拍定二一四一萬餘元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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