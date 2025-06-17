王大陸天價炫耀閃兵 一串藝人起訴

新北地檢署偵辦藝人王大陸逃兵案，李銓（左起）、陳大天、陳零九、威廉、大根都被起訴。（本報組合資料照）

2025/06/17 05:30

王花360萬被當盤子 陳零九等人花5到50萬逃兵

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北地檢署偵辦藝人王大陸涉嫌逃兵案，發現「閃兵集團」主謀陳志明最早幫從事偏門生意的屁孩逃避兵役，小有名氣後鎖定身價與知名度都較高的藝人；檢調查出，王大陸因名氣及收入較高，閃兵集團漫天喊價，索討三百六十萬元協助逃兵，王還曾對外炫耀花大錢逃兵，未料事後被逮，相較陳零九等人，花費五萬元到五十萬元不等逃兵，王大陸儼然遭當成盤子。

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24役男裝病 陳零九成功逃兵

新北地檢署偵辦藝人王大陸逃兵案，男子陳志明為首犯罪集團，以教導役男憋氣影響血壓、槍手代量廿四小時血壓機等手法達到免疫逃兵，並追出陳零九（本名陳志豪）、威廉（廖亦崟）、陳大天（本名陳道賢）、大根（本名黃亮鈞）、阿虎（本名吳致任）、Teddy（本名陳向熙）、李銓（本名李九慕）等藝人，及方東華（台大醫學系、奧數金牌得主）與黃博石（舞台劇演員）共廿四名役男都沒罹患高血壓疾病，涉嫌花費五萬元至五十萬元等金額，找陳志明「閃兵集團」體檢偽造高血壓、偽造病歷申請免役，逃避兵役。除了王大陸被喊到三百六十萬元「天價」協助逃兵，歌手陳零九大約花了卅萬元成功閃兵。

閃兵集團見王開價5百萬

專案小組透露，主嫌陳志明交往複雜，為賺快錢曾加入詐騙集團吃上官司，他最早試著幫從事博弈、開球版（網路博弈）、搞賭場等偏門生意的屁孩逃避兵役，發跡後在逃兵圈小有名氣，開始弄起SOP，收費沒有標準，只看身價與知名度，剛好讓心懷不軌、不想當兵的不肖藝人一拍即合，當遇見王大陸時，便獅子大開口，一口開價五百萬元，後來殺到三百六十萬元，但閃兵集團對其餘小牌藝人或民眾，僅收費數萬元到數十萬元不等。

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檢調查出，王大陸因名氣及收入較高，閃兵集團漫天喊價，索討三百六十萬元協助逃兵。（資料照）

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