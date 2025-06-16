假銀行官網騙OTP驗證碼 詐團盜領事件頻傳

釣魚連結假冒知名銀行。 （記者姚岳宏翻攝）

2025/06/16 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團透過假訊息或釣魚網站，誘騙民眾提交OTP（one-time password，一次性密碼）驗證碼，導致信用卡遭盜刷，甚至使銀行帳戶遭綁定至詐團控制的行動支付平台，造成重大損失，警方提醒，慎防來路不明訊息，勿輕易提供OTP驗證碼，以免落入詐騙陷阱。

警方提醒勿輕易提供驗證碼

刑事局表示，中部王姓婦人五月中旬接獲一則冒用知名銀行的釣魚簡訊，稱其帳戶需於月底前「實名驗證」，否則將停用相關金融服務，並附上假銀行官網的惡意連結。王婦點擊後，網頁要求她輸入所持信用卡號、有效期限、卡片背面安全碼，並提示輸入手機簡訊收到的「OTP驗證碼」。

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王婦依指示操作，系統卻不斷顯示錯誤，要求重新驗證並再次輸入驗證碼，她連續輸入三次，直至接獲銀行客服來電詢問是否有進行海外刷卡交易，王婦才驚覺遭盜刷，經清點發現，信用卡於杜拜的網路商店被盜刷三次，共損失新台幣卅二萬餘元。

另北部陳姓男子三月中旬在PTT出售二手表時遭詐團鎖定，對方假扮買家，指定陳男須以某貨運物流平台交易，騙稱訂單成立後會匯款給陳男。陳男點擊對方傳來連結，網頁卻顯示訂單遭凍結，並跳出提示須完成四大電子支付工具的綁定驗證，才能解除限制。

陳男信以為真，將名下四家銀行帳戶綁定悠遊付、街口支付等支付平台，並依頁面指示提交OTP簡訊驗證碼，他雖事後察覺異常，並緊急聯繫銀行要求取消綁定，仍不幸遭快速轉出盜領，損失近四十萬元。

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