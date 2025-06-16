為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    假銀行官網騙OTP驗證碼 詐團盜領事件頻傳

    釣魚連結假冒知名銀行。 （記者姚岳宏翻攝）

    釣魚連結假冒知名銀行。 （記者姚岳宏翻攝）

    2025/06/16 05:30

    〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙集團透過假訊息或釣魚網站，誘騙民眾提交OTP（one-time password，一次性密碼）驗證碼，導致信用卡遭盜刷，甚至使銀行帳戶遭綁定至詐團控制的行動支付平台，造成重大損失，警方提醒，慎防來路不明訊息，勿輕易提供OTP驗證碼，以免落入詐騙陷阱。

    警方提醒勿輕易提供驗證碼

    刑事局表示，中部王姓婦人五月中旬接獲一則冒用知名銀行的釣魚簡訊，稱其帳戶需於月底前「實名驗證」，否則將停用相關金融服務，並附上假銀行官網的惡意連結。王婦點擊後，網頁要求她輸入所持信用卡號、有效期限、卡片背面安全碼，並提示輸入手機簡訊收到的「OTP驗證碼」。

    王婦依指示操作，系統卻不斷顯示錯誤，要求重新驗證並再次輸入驗證碼，她連續輸入三次，直至接獲銀行客服來電詢問是否有進行海外刷卡交易，王婦才驚覺遭盜刷，經清點發現，信用卡於杜拜的網路商店被盜刷三次，共損失新台幣卅二萬餘元。

    另北部陳姓男子三月中旬在PTT出售二手表時遭詐團鎖定，對方假扮買家，指定陳男須以某貨運物流平台交易，騙稱訂單成立後會匯款給陳男。陳男點擊對方傳來連結，網頁卻顯示訂單遭凍結，並跳出提示須完成四大電子支付工具的綁定驗證，才能解除限制。

    陳男信以為真，將名下四家銀行帳戶綁定悠遊付、街口支付等支付平台，並依頁面指示提交OTP簡訊驗證碼，他雖事後察覺異常，並緊急聯繫銀行要求取消綁定，仍不幸遭快速轉出盜領，損失近四十萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播