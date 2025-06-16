台中21歲黑戶青年 200人搶當「再生父母」／未曾就學、無戶籍 流落街頭拾荒維生

青年被社會局安置，緊抱蘇里長道別場景令人揪心。（蘇乙青提供）

2025/06/16 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市北屯區一名廿一歲青年無戶籍、未曾就學，長期流落街頭，以撿拾回收維生，北京里長蘇乙青日前在回收場意外發現，近日成立「再生父母」LINE群組，集結社會善心協助他重新站起來，目前已有兩百餘人加入，有人送來衣物、蛋糕，也有人贈送手機鼓勵，讓青年感受溫暖。台中市社會局則說，若調查結果確認青年在幼時遭父親限制自由等行為，將主動告發究責。

疑被父親趕出家門

蘇乙青表示，青年自述「姓黃」，帶有東南亞口音，並說曾在一張紙上看過寫著「九十三年六月十七日」，推斷年齡應是廿一歲，智力正常，但因從小未與社會接觸，個性極為單純。他初次見到對方時便勉勵要找正當工作，對方卻苦笑說沒身分證、找不到工作，後來他設法聯絡到其父親，對方說準備辦身分證，但最後不知何故不了了之。

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一個月後，蘇乙青再次在回收場見到年輕人，身形更瘦、衣衫更髒。他心疼之餘，立刻帶他回服務處洗澡、換上乾淨衣物並提供食物，甚至給他幾件可變賣的回收物讓他能有點零錢，隔日便通報社會局協助安置，並安排後續生活照顧。

蘇說，儘管父親疑將他趕出家門，這名青年依然口口聲聲想趕快賺錢養爸爸，展現出善良本性，目前已有人寄來衣服、鞋子和手表等都已轉交至安置處，他特別留下手機，讓青年可以進一步學習更多的事，但也告訴青年要有一定表現之後才會給，預計等青年讀了幾本繪本書之後才會當成禮物送出。

里長成立群組集結善心

這段際遇分享到社群後，感動眾多民眾及網友，蘇里長也成立「再生父母」LINE群組，希望未來能靠大家力量給予協助，目前已有超過兩百餘人加入，許多人主動捐贈衣物、鞋子、書籍，甚至在得知明天（十七日）是青年的生日時，還有人準備了蛋糕與小禮物，要替他補過人生中遺漏許久的溫暖生日，希望他逐漸融入新的生活節奏。

社會局介入調查

社會局昨表示，該個案目前仍需釐清，若調查結果確認男子幼時遭父親限制自由、剝奪就學及影響身心發展，除了將依兒少權法裁處，也會依刑法「妨害幼兒發育罪」主動告發。

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