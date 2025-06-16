詐團利用人頭公司戶洗錢 刑局鎖定近300家 近將大掃蕩

刑事警察局鎖定至少二八五家涉詐人頭公司戶，已列為下波掃蕩重點工作。（資料照）

2025/06/16 05:30

商業交易為幌子 不易被銀行質疑

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團用於洗錢、躲避追查的人頭帳戶中，人頭公司戶因可利用商業交易為幌子，進行大筆金額匯、領款，不易被銀行端質疑，且具有不需開戶人親自臨櫃，只要持有公司大小章都可臨櫃辦理匯、領款辦理等便利特性，成為詐團最喜愛的洗錢工具之一，刑事警察局為此今年從受害者資料分析出至少二八五家涉詐人頭公司戶，已列為下波掃蕩重點工作。

領款方便 成為詐團最愛洗錢工具

刑事局為打擊詐騙集團，著眼於查察贓款金流的管道與工具，上月底鎖定涉嫌替詐騙集團洗錢的全台最大實體加密貨幣業者「幣想科技有限公司」，掃蕩其四十五處店面據點，逮捕有天道盟正義會背景的負責人施啟仁等十二人送辦。

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刑事局統計，每年約有十萬筆帳戶因涉詐遭到警示，其中大部份為個人人頭戶，小部份為公司戶，而個人人頭戶有兩大主要來源，分別為遭地下錢莊追債，不得已抵押帳戶，其次是個人缺錢花用，賣帳戶給詐團使用，至於公司戶部份，詐團則大都是購買倒閉或者沒有使用的公司行號，再進行申請多個公司帳戶使用。

今年四月間，刑事局破獲四海幫海鐵堂成員王力行涉嫌成立至少卅七家人頭公司，協助詐團洗錢，犯案短短半年洗錢高達廿五億元；台中市警局更破獲女報稅代理人虛設廿二家人頭公司，並向銀行申請廿一個帳戶供詐團使用，讓詐團成員得以佯稱要交付工程款或貨款瞞過銀行員，領走十名被害人共一億五千萬元。

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