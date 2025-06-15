點入一頁式廣告 遭詐1100萬

被害女子假裝與范姓車手面交現款。（記者徐聖倫翻攝）

2025/06/15 05:30

〔記者徐聖倫／新北報導〕「一頁式廣告」詐騙陷阱多！一名四十歲女子點入社群媒體的一頁式廣告瀏覽買股資訊後，被假投資詐騙集團的「穩賺不賠」、「現在正是好時機」等話術洗腦，加入LINE飆股群組，前後面交一千一百萬元現金給詐團車手，直至近期認為獲利豐厚想出金時，遭到百般刁難，才驚覺被騙；被害人報警後，誘出詐團派來取款的范姓車手及隱身附近監控的王姓監控手，埋伏警方現身將二人逮捕送辦。

被洗腦加入LINE群組

日前，新北市刑警大隊破獲位於高雄市的一家科技公司，為詐騙集團設計一頁式廣告，逮捕類戲劇女星劉香君的丈夫、知名製片人李能謙，顯示一頁式廣告仍是詐團亂槍打鳥引誘被害人的常用管道。

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新北市淡水警分局前天獲報，該名四十歲女子也被社群媒體的一頁式廣告誘騙，加入詐團的LINE群組，近兩月來陸續與詐團聯繫，面交現金一千一百萬元後才知遭詐。警方與被害人協調設局，由被害人告知詐團要再面交一百萬元，雙方約定在淡水區淡金路的被害人所住社區見面。

配合警逮車手、監控手

六十四歲范姓車手現身時，外貌看來酷似社區保全，埋伏警方一時判斷不出是否為詐團車手，直至范男跟被害人碰面，警方確認身分後，現身將他逮捕，隨後在一旁巷弄內，再逮捕負責監控的王姓監控手。

警方查閱通話紀錄，發現范男原本還要再向其他被害人收取八十萬元現金，幸而先被警方逮捕，少了一名被害人。范、王二人承認替詐團工作，警方依詐欺罪嫌將他們移送法辦，全案持續溯源偵辦中。

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