夾毒闖關 2男分判11年、4年

曾姓男子向楊老闆借報關牌照及公司名義，假借進口馬克杯，夾藏二億四千多萬元安非他命毒品來台，曾男和共犯邱男分別被判刑十一年及四年。（安非他命資料照示意圖，非本案照片）

2025/06/15 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕曾姓男子向桃園市一家貿易公司楊老闆借報關牌照及公司名義，卻假借進口馬克杯，夾藏二億四千多萬元安非他命毒品來台，結果被查獲，不僅自己犯下運毒重罪，還連累楊男被處以四億八千多萬元鉅額罰鍰。曾男和共犯邱男分別被法官認定運輸第二級毒品既遂及未遂，依違反毒品危害防制條例各被判刑十一年及四年確定，發監執行。

判決書指出，真實身分不詳的「小飛哥」，於二○二二年一月間以九萬元報酬，委託曾男承租倉庫，收取越南進口馬克杯一批，這批測試海關是否會特別檢查的杯子，沒有夾藏毒品，也因此順利進口。

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隨後，「小飛哥」於同年十一月再度委託曾男收第二批貨，第二批馬克杯夾藏的毒品，是在越南先分裝於茶葉袋內，置入一個紙箱底層，上方用馬克杯蓋住，紙箱外用筆做記號，再混入裝有馬克杯的正常紙箱，共計二九三箱，一起裝入廿尺貨櫃運抵台灣。

曾男於提貨前涉犯另案被通緝到案，台中關人工抽查該批馬克杯，搜出毒品，通知調查局偵辦，緝毒幹員隨後在倉庫逮捕邱男，二人都辯稱不知進口馬克杯的箱內夾藏毒品，但不被檢審採信，將二人收押。

桃園地院一審判處曾男十一年、邱男六年六月徒刑。高等法院二審認為，曾男已完成自國外運輸毒品既遂，駁回曾男上訴，維持十一年刑度；邱男未參與國外運毒，僅參與毒品運入國內的後段，且被查獲而未遂，減刑後改判四年徒刑，最高法院認定二審判決無違誤，全案確定。

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