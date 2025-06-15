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    借牌給友人 不知馬克杯夾毒／報關行老闆仍挨罰4.8億

    貿易公司楊姓老闆把報關牌照與公司名義借給曾姓友人，曾男等人進口馬克杯，卻被查獲夾藏二一八公斤、黑市價二億四千多萬元的安非他命，財政部關務署台中關對楊男開罰四億八千多萬元。（資料照示意圖，圖中非新聞當事人）

    貿易公司楊姓老闆把報關牌照與公司名義借給曾姓友人，曾男等人進口馬克杯，卻被查獲夾藏二一八公斤、黑市價二億四千多萬元的安非他命，財政部關務署台中關對楊男開罰四億八千多萬元。（資料照示意圖，圖中非新聞當事人）

    2025/06/15 05:30

    218公斤安毒 黑市逾2.4億

    〔記者張瑞楨／台中報導〕桃園市一家貿易公司的楊老闆，把報關牌照與公司名義借給曾姓友人，曾男等人進口馬克杯，卻被查獲夾藏二一八公斤、黑市價二億四千多萬元的安非他命，財政部關務署台中關對楊男開罰四億八千多萬元。楊辯稱業界常見借牌，他沒參與報關進貨也完全不知情，台中高等行政法院認為，楊男是進口貨物納稅義務人，有監督注意義務，判他敗訴，仍須罰四億八千萬多元。

    判決指出，該公司二○二二年從越南進口馬克杯，被查獲夾藏二一八公斤安非他命毒品，關務署台中關依每公克一一○○元核估，完稅價格應為二億四千多萬元，依「緝私案件裁罰金額或倍數參考表」裁處二倍罰鍰，共四億八千多萬元，楊男不服處分，提起行政訴訟。

    未善盡監督義務 抗罰敗訴

    楊辯稱，曾姓友人向他借公司名義與報關牌照，他基於情誼礙難拒絕，此情況業界常見，他始終不知毒品走私，所有報關文件、貨物封箱等程序，都是曾男與國外出口廠商製作提供；此外，他與公司也不是貨物買受人，無權要求開箱查驗，他也沒有X光掃描機、無緝毒犬協助驗證，他已善盡注意義務，處罰貨款二倍罰鍰違反比例原則，聲明撤銷處分。

    台中高等行政法院認為，楊男有注意進口貨物與實際是否相符的義務，也應對是否被他人利用從事不法有所預見，並善盡監督注意義務，但卻辯稱所有程序都是曾男與國外廠商處理，足以證明他未盡上述義務，而且他沒有申請先查看貨物、或以其他方式確認貨物情形，疏於多方查證即率爾報運進口，有應注意、能注意，但卻不注意的過失。

    法官：非貨主 才沒罰３倍

    中高行指出，因楊男不是實際貨主，才沒有處以三倍罰鍰，關務署台中關裁處兩倍的罰鍰適法。

    法官強調，查扣毒品純質淨重高達二一八公斤，數量甚鉅，潛在不法利益極高，流入社會恐造成毒品濫用，嚴重危害國民健康及社會治安，台中關的裁罰適法，駁回楊男之訴，可上訴。

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