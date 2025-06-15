似乎從未在桌上進食／後天缺學習 可靠環境改善

青年幾乎不識字，但會寫自己的名字。（蘇乙青提供）

2025/06/15 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名青年被父親軟禁在套房，因長年遭幽禁致缺乏學習刺激，心智發展遲緩，猶如小學生。台中榮總兼任精神科醫師林志堅建議，該青年應就醫兒童青少年精神專科醫師，並接受心理師評估，了解其心智障礙是先天智能疾病或是後天缺乏學習，如果是後天因素，在給予足夠刺激及學習後，應能較快跟上正常認知及生活功能。

青年有透過電視及手機自學，但只識得少許文字。社工初步判斷，他有口語能力，愛說話，但詞彙有限，口語程度像六、七歲孩子的講話內容，且語意不通，無法正確傳達意見及情緒，表達不足，溝通困難；安置中途之家後，也像小孩般出門後會迷路，認不清方向。

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蘇乙青與青年相處二、三天也察覺到，青年個性單純、講話像個孩子，帶他到小吃店吃飯，似乎從未在桌上進食，也不知道可以拿衛生紙擦拭，連拿掃把掃地的姿勢也很奇怪。

林志堅表示，青年應評估心智障礙原因，是先天智能障礙，造成學習能力障礙，或是明顯缺少學習機會的後天原因，如果是後者，通常開始環境改善，有比較好的學習機會後，就會進步。

林志堅說，語言與學習這些能力與環境高度相關，如果青年是後天學習刺激不足造成，透過中途之家的輔導員協助生活學習、認知及社交，可以改善，心理輔導也能改善他的身心狀況，至於學識、功課、職業，建議可以去上國內為新住民開設的語言課程、融入在地文化及社會化，也可上補校、或為他量身打造職業課程等。

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