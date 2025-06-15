為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    似乎從未在桌上進食／後天缺學習 可靠環境改善

    青年幾乎不識字，但會寫自己的名字。（蘇乙青提供）

    青年幾乎不識字，但會寫自己的名字。（蘇乙青提供）

    2025/06/15 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名青年被父親軟禁在套房，因長年遭幽禁致缺乏學習刺激，心智發展遲緩，猶如小學生。台中榮總兼任精神科醫師林志堅建議，該青年應就醫兒童青少年精神專科醫師，並接受心理師評估，了解其心智障礙是先天智能疾病或是後天缺乏學習，如果是後天因素，在給予足夠刺激及學習後，應能較快跟上正常認知及生活功能。

    青年有透過電視及手機自學，但只識得少許文字。社工初步判斷，他有口語能力，愛說話，但詞彙有限，口語程度像六、七歲孩子的講話內容，且語意不通，無法正確傳達意見及情緒，表達不足，溝通困難；安置中途之家後，也像小孩般出門後會迷路，認不清方向。

    蘇乙青與青年相處二、三天也察覺到，青年個性單純、講話像個孩子，帶他到小吃店吃飯，似乎從未在桌上進食，也不知道可以拿衛生紙擦拭，連拿掃把掃地的姿勢也很奇怪。

    林志堅表示，青年應評估心智障礙原因，是先天智能障礙，造成學習能力障礙，或是明顯缺少學習機會的後天原因，如果是後者，通常開始環境改善，有比較好的學習機會後，就會進步。

    林志堅說，語言與學習這些能力與環境高度相關，如果青年是後天學習刺激不足造成，透過中途之家的輔導員協助生活學習、認知及社交，可以改善，心理輔導也能改善他的身心狀況，至於學識、功課、職業，建議可以去上國內為新住民開設的語言課程、融入在地文化及社會化，也可上補校、或為他量身打造職業課程等。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播