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    首頁　>　社會

    21歲男心智如小學生 父恐涉兒虐、傷害等罪

    黑戶青年流落街頭，身材瘦弱，里長蘇乙青帶他去吃飯，第一次到餐館、在餐桌上吃飯，終於飽餐一頓。（保護當事人，衣物變色處理，蘇乙青提供）

    黑戶青年流落街頭，身材瘦弱，里長蘇乙青帶他去吃飯，第一次到餐館、在餐桌上吃飯，終於飽餐一頓。（保護當事人，衣物變色處理，蘇乙青提供）

    2025/06/15 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕二十一歲黑戶青年從未報戶口、就學，疑遭父親長年軟禁，心智發展遲緩，猶如小學生，恐無謀生能力，卻將他趕出家門，在其兒童、少年時期已涉兒虐，包括精神虐待、疏忽照顧等，另還涉及傷害罪、遺棄罪。

    律師聶瑞瑩表示，「兒虐」是指對未滿十八歲兒童或少年，由其照顧者或其他有照顧責任者施加持續性的身體、精神或性方面的虐待、疏忽或遺棄，導致兒童身體或心理受到傷害或有受傷風險的行為。

    聶瑞瑩說，目前從本案父親對兒子的行為來看，疑已涉及精神虐待，包括言語的羞辱、孤立、控制、漠視孩子的情緒需求等；以及疏於照顧，對孩子飲食、衛生、教育、醫療等基本需求長期疏忽，以致危害孩子健康或發展。

    若本案被害人要控告父親過去的兒時虐待，首先要釐清虐待行為的類型，並考量相關的法律時效與證據，同時也要評估提告後可能造成的心理影響和家庭關係；法律途徑包括尋求法律諮詢、向警政機關報案、或聲請保護令，同時向社會局尋求社工或心理諮商師提供相關協助。

    戶政人員表示，依據內政部「無戶籍人口補辦戶籍登記注意事項」規定，由戶政事務所函文警政署刑事警察局、移民署及警察局，實際訪查個案居住地，並查是否曾有出入境等相關資料，確認青年真的沒有報戶口，再協助正式納入戶籍及取得身分證與健保卡。台中市民政局長吳世瑋表示，已督促區長對該案釐清真相，加速處理。

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