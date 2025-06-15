從小遭父軟禁「淪幽靈」／21歲青年 未報戶口未上學

21歲青年從未就學，第一次揹到書包，很興奮。 （保護當事人，衣物變色處理，蘇乙青提供）

2025/06/15 05:30

與父吵架被趕出門 撿回收為生

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名二十一歲青年從未報戶口、就學，疑遭父親軟禁十幾年，今年二月父子吵架被趕出家門，青年靠撿回收為生，在回收場被里長發現，黑戶人生才曝光，其心智年齡像是小學生，幾乎不識字，自述長期跟父親住在套房內，被父親威脅不能外出；台中市社會局已將青年緊急安置，將進一步調查身世，做後續補救。

幾不識字 只能寫自己的姓名

台中市北屯區北京里里長蘇乙青說，這名青年宛如「幽靈人口」，他自述姓黃，爸爸有幫他取名，能慢慢寫出姓名，講話帶有一絲東南亞口音。青年說，很小的時候與媽媽住，後來被帶去跟爸爸住，對媽媽已無印像，爸爸把他關在房內，要他聽話、不可以亂跑，恐嚇如果不乖、惹麻煩，就不養他，因此他都待在套房，沒上學、也不敢出門，連所住大樓的管理員也不認識他。

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被里長發現 黑戶人生曝光

蘇里長轉述青年說法，表示從小到大都待在房內，打零工的爸爸會帶食物回來給他吃，不僅沒上過學，生病也由爸爸買藥給他吃，他在房內的生活主要是看電視；幾年前爸爸撿到一支可上網的手機，他自己摸索使用手機，學會少許單字，多數的字都不認識。

關在套房十幾年 沒出門

青年表示，爸爸後來工作不穩定，家裡貧窮，曾教他如何撿回收物。今年二月間，他從三樓套房陽台掉下去，撞破一樓的遮雨棚，賠償一樓住戶九千元，遭爸爸責罵、趕出家門，此後流落街頭，只好撿回收物變賣果腹，晚上睡公園、車站、大樓的樓梯間等處。蘇乙青日前到回收站關懷弱勢戶時，發現這名青年怪怪的，上前了解後得知情況，通報社會局。

單純得像個孩子 未社會化

社工與青年訪談後初判，其智力正常，但認知能力可能還在學齡前階段，沒有社會化、沒有方向感、不太有生活自理能力、也不太會表達情緒及感情。不過他能說出，爸爸賺錢辛苦，自己已經長大要賺錢，要養爸爸，也提及流浪街頭時曾數次返家，家門都是鎖住進不去。蘇乙青說，青年很有禮貌，遭遇令人心疼。

稱兒不受教 父允幫兒報戶口

社會局表示，青年的父親表明會讓兒子報戶口，但不願談兒子身世，也未說明為何不報戶口，僅透露兒子不受教。

社工覺得青年「單純得像個孩子」，不過所言內容是否屬實仍需要查證，將跨局處調查其身世及辦理身份證明，目前先將他安置，有輔導員協助生活，也安排課程學習，依其需求協助就學或工作等。

21歲青年自述被父親趕出家，撿回收物變賣果腹。 （保護當事人，衣物變色處理，記者蔡淑媛攝）

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