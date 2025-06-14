《桃園》蘆竹飼料處理廠疑氣爆 6員工燒燙傷

2025/06/14 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市蘆竹區南山路一段一處回收逾期食品的飼料處理工廠，昨天下午兩點多，疑因燃燒廚餘過程不慎發生氣爆，導致六名員工遭火吻，以五十二歲游姓男子全身八十％燒燙傷，最為嚴重。

傷者另有三名劉姓男子各為全身六十、五十四、四十％燒燙傷，與游男都被送往林口長庚醫院治療，兩名阮氏女性移工，分別為四十％燒燙傷與四肢、背部燒燙傷。

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消防局表示，飼料處理工廠的戶外廚餘飼料處理設備、約廿平方公尺廠房燃燒，緊急派遣人車前往救援，花四十多分鐘於下午三點廿三分撲滅，起火原因與財物損失等，待火災調查鑑定釐清。

另，昨天凌晨○點三分獲報蘆竹區大新路三七六巷中一處停業中的資源回收場發生火警，橘紅色火焰直衝天際，夾雜爆燃聲，消防局旋即出動人車灌救。

消防局說，火場兩間鐵皮屋面積約一百平方公尺、戶外堆置區面積三百平方公尺，鄰近國道二號六．四公里大竹路段，讓用路人高度警戒，一度延燒到國道旁邊坡，天亮後國道交通受影響，車陣慢速壅塞約兩公里長，火勢直到昨早七點左右才撲滅，但場內堆置許多廢棄物，消防隊員將廢棄物翻開後處理殘火，到晚上約七點完成，起火原因仍待調查。

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