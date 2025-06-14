幣商助詐團洗錢 會計才是首謀

住友蘊金、元蘋智慧兩家虛擬貨幣幣商涉幫詐團洗錢。（示意圖，資料照）

2025/06/14 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕台北地檢署十一日分別指揮調查局新北市調查處及台北市警刑警大隊，掃蕩與詐騙集團配合的洗錢通道，其中，男子黃惠民開設「住友蘊金」幣商公司，疑配合詐團，利用虛擬貨幣洗錢約兩百萬元；另有一家幣商公司「元蘋智慧」也涉幫詐團洗錢上千萬元，檢方前天複訊後，諭令黃男五十萬元交保，因覓保無著改限制住居，「元蘋智慧」負責人楊萍萍十萬元交保，會計黃曉疑為該公司實際掌控者，訊後聲押禁見。

檢調搜索住友蘊金、元蘋智慧

檢調警發現，有詐團以投資等話術騙民眾匯款後，以向「住友蘊金」、「元蘋智慧」幣商購買虛擬貨幣為由，將款項打入這兩家幣商公司所控制的帳戶內，再由旗下員工提領，以掩飾金流去向；其中，黃男涉洗錢金額約兩百萬元，「元蘋智慧」公司約上千萬元。

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本月十一日，檢方分別指揮新北市調查處及台北市刑大兵分七路發動搜索，約談黃男與其劉姓女員工，以及「元蘋智慧」公司登記負責人楊萍萍、張姓法務、會計人員黃曉、張姓女子等六人到案。

檢調經交叉比對供詞與扣押物，懷疑嫌犯黃惠民涉藏匿關鍵物證，昨凌晨緊急帶黃男前往內湖倉庫搜索，將持續追查他所涉情節及洗錢規模。

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