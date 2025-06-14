為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    環署之狼李健育 猥褻性侵４女拗自願

    環境部（原環保署）環境督察總隊前總隊長李健育。（資料照，取自環保署網頁）

    環境部（原環保署）環境督察總隊前總隊長李健育。（資料照，取自環保署網頁）

    2025/06/14 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕環境部（原環保署）環境督察總隊前總隊長李健育，被指控利用公務權勢及機會，對四名女下屬與訓練班女學員性侵害共十次，包括襲胸、熊抱、強吻喇舌及手指性侵，他承認部分犯行，但辯稱與其中一名被害人交往中，是女方自願讓他撫摸，台中地檢署痛批他為逞私慾，肆意侵害女性，嚴重敗壞官箴，惡劣性與危害性皆高，聲明從重量刑。

    檢批敗壞官箴 求處重刑

    被稱為「環保署之狼」的李健育，已於去年被監察院彈劾，移送懲戒法院。中檢昨天起訴的罪名，包括刑法的強制猥褻共六罪、利用權勢猥褻共三罪、強制性交一罪。

    起訴書指出，李健育於二○二二年六月，利用與第一位被害女性到外縣出差機會，在公務車上強摸對方身體，甚至強行舌吻十多秒；二○二三年二月起，在辦公室內把手伸入第二位被害人衣服內摸胸，並利用一起出差機會，在高鐵車廂上襲胸，還在出差住宿酒店時，從後方熊抱被害人。

    他另於二○二三年二月至六月，在辦公室或利用出差機會，四度對第三位被害人襲胸、掀衣摸腹、強抱和強吻等。

    檢方指控，李健育於二○二三年四月間，利用第四位被害人到辦公室拜訪機會，邀對方進入休息室，解開女子衣服扣子摸胸、強吻，還將手伸入褲子內摸下體，此舉構成強制性交罪。李辯稱，當時正與第四人交往，是女方自己拉開衣服讓他撫摸，親吻也是兩人合意，他沒有用手摸私處。

    檢方強調，李健育時任機關的最高長官，竟為逞一己私慾，恣意侵害受指揮、監督的女下屬或女學員，嚴重敗壞官箴，重創機關形象，更造成被害人身心難以抹滅的重大傷害，建請法院從重量刑，以儆效尤。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播