環署之狼李健育 猥褻性侵４女拗自願

環境部（原環保署）環境督察總隊前總隊長李健育。（資料照，取自環保署網頁）

2025/06/14 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕環境部（原環保署）環境督察總隊前總隊長李健育，被指控利用公務權勢及機會，對四名女下屬與訓練班女學員性侵害共十次，包括襲胸、熊抱、強吻喇舌及手指性侵，他承認部分犯行，但辯稱與其中一名被害人交往中，是女方自願讓他撫摸，台中地檢署痛批他為逞私慾，肆意侵害女性，嚴重敗壞官箴，惡劣性與危害性皆高，聲明從重量刑。

檢批敗壞官箴 求處重刑

被稱為「環保署之狼」的李健育，已於去年被監察院彈劾，移送懲戒法院。中檢昨天起訴的罪名，包括刑法的強制猥褻共六罪、利用權勢猥褻共三罪、強制性交一罪。

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起訴書指出，李健育於二○二二年六月，利用與第一位被害女性到外縣出差機會，在公務車上強摸對方身體，甚至強行舌吻十多秒；二○二三年二月起，在辦公室內把手伸入第二位被害人衣服內摸胸，並利用一起出差機會，在高鐵車廂上襲胸，還在出差住宿酒店時，從後方熊抱被害人。

他另於二○二三年二月至六月，在辦公室或利用出差機會，四度對第三位被害人襲胸、掀衣摸腹、強抱和強吻等。

檢方指控，李健育於二○二三年四月間，利用第四位被害人到辦公室拜訪機會，邀對方進入休息室，解開女子衣服扣子摸胸、強吻，還將手伸入褲子內摸下體，此舉構成強制性交罪。李辯稱，當時正與第四人交往，是女方自己拉開衣服讓他撫摸，親吻也是兩人合意，他沒有用手摸私處。

檢方強調，李健育時任機關的最高長官，竟為逞一己私慾，恣意侵害受指揮、監督的女下屬或女學員，嚴重敗壞官箴，重創機關形象，更造成被害人身心難以抹滅的重大傷害，建請法院從重量刑，以儆效尤。

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