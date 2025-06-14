名教練搶網球場 砸錢「找爬蟲」癱瘓系統

網球教練郭紀彬找工程師製作網路爬蟲程式搶租場地，檢方訊後以15萬元交保。（記者王定傳攝）

2025/06/14 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕台北市美堤河濱公園、彩虹河濱公園等公有場地租借系統，日前疑遭程式干擾攻擊而全面瞬斷，系統正常後短時間即成立大量租借場地訂單，調查局台北市調查處獲報，追出幕後主導竟是網球好手、教練郭紀彬，他涉嫌花費約十萬元找工程師葉佰蒼，製作網路爬蟲（自動化網路機器人）程式，搶租大量熱門時段場地，供自己經營的網球學院使用；檢調五月底及前天發動兩波搜索，台北地檢署訊後依妨害電腦使用等罪嫌諭令郭男十五萬元交保、葉男五萬元交保。

供自營的網球學院使用

檢調發現，郭嫌因經營「A-Star」網球學院，而有大量租借網球場需求，因假日及晚間熱門時段租借不易，為搶租場地，透過網路找上葉男，花錢請對方設計程式搶租。

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檢調查出，葉男替郭量身製作網路爬蟲程式，交由郭操作，連線至體育局場地租借系統，以程式使用多組帳號密碼租借多個時段場地，即使體育局不斷優化租借系統，郭至少找葉升級三次爬蟲程式版本，以破解系統圖形等驗證機制，前後花費約十萬元。

台北市調查處接獲台北市政府體育局檢舉後，追查鎖定郭男涉有重嫌，報請北檢檢察官指揮偵辦。檢調於今年五月廿九日執行第一波搜索，在郭的住處起獲犯罪用爬蟲程式及電腦設備，訊後諭令十五萬元交保，再進一步追出葉涉案，前天前往葉男住處搜索，查獲多版本爬蟲程式原碼及販售帳冊，訊後五萬元交保。

調查局指出，台北市政府為鼓勵及推廣民眾運動，提供低於市價的公有運動場地給民眾租借使用，兩人所為嚴重影響體育局場地租借系統公平性，且損害公眾租借場地權益，呼籲業者及民眾均應遵循系統正常作業流程，勿貪圖便利或不法利益使用非法程式干擾系統運作，因而衍生觸法後果。

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