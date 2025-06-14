維安特勤 反恐攻堅震撼演練

賴清德總統昨視察維安特勤隊學員攻堅演練及應勤使用的武器裝備，並致贈加菜金。（取自臉書）

2025/06/14 05:30

總統：全力支持興建多功能突擊演練場地

〔記者黃政嘉、邱俊福／綜合報導〕警政署為強化反恐模擬實戰訓練能量，規劃今年九月招標興建國內首座裝甲車突擊梯車攻堅實戰演練場地「反恐訓練中心多功能靶場及綜合體技館」，預定後年十一月完工啟用。總統賴清德昨天前往警政署反恐訓練中心視察，表示政府全力支持增設靶場、營區後續改建等工程，請警署務必如期如質完工。

該多功能場地為地上四層樓建物，一樓為室內七十五公尺的步槍、衝鋒槍、手槍實彈射擊戰術訓練的多功能靶場，二樓以上可用於裝甲車突擊梯車攻堅實戰等各項演練，並設有健身房等，總經費七億四千餘萬元。

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警政署反恐訓練中心位於桃園市新屋區，賴清德總統視察維安特勤隊學員攻堅演練及應勤使用的武器裝備，讚賞隊員訓練精實，並致贈加菜金。

維安特勤隊近六十位隊員進行二段攻堅情境演練，包括G2輪式裝甲車破門突入攻堅，以及模擬直升機垂降，在捷運、火車廂進行管狀空間人質營救，過程投擲十二枚震撼彈，聲響達一八○分貝，震懾挾持者；觀演者包括賴總統、內政部次長馬士元、警政署長張榮興、保一總隊長張國雄等人。

賴清德表示，維安特勤隊是國內首屈一指的重要編組，格言是「餘皆牧犬，吾為兇狼」，他們除了執行反恐攻擊與重大刑案攻堅以及圍捕等任務，也負責反暴力、反破壞、反劫持、反劫機船等多種特殊任務。

賴清德說，愈精實的平時訓練，在關鍵時刻愈能派上用場，反恐訓練中心也是為了強化台灣反恐的能力所興建的重要設施，營區改建及增設靶場等工程，政府一定全力支持。

維安特勤隊模擬直升機垂降，在捷運、火車廂空間進行管狀空間人質營救，過程投擲12枚震撼彈，聲響達180分貝。（記者黃政嘉攝）

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