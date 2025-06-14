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    首頁　>　社會

    牛奶針又出事 易成癮國內管制

    「車模界林志玲」蔡語芯日前在北市大安區「法瑞診所」接受醫美療程時，施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後突然昏迷，歷經19天昏迷搶救，前天家屬忍痛拔管。（記者鄭景議翻攝）

    「車模界林志玲」蔡語芯日前在北市大安區「法瑞診所」接受醫美療程時，施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後突然昏迷，歷經19天昏迷搶救，前天家屬忍痛拔管。（記者鄭景議翻攝）

    2025/06/14 05:30

    〔記者徐聖倫、吳昇儒／綜合報導〕車模界女模特兒蔡語芯在台北市知名醫美診所「法瑞診所」施打「牛奶針」後，引發身體強烈不適進而昏迷，最後不治。牛奶針學名為「丙泊酚」，由於藥物顏色乳白得名，為一種短效靜脈注射麻醉藥，為基礎公衛體系必備藥物之一，但副作用包含心律不整、呼吸中止、引發癲癇等，且易成癮，使用上有一定的風險存在。

    丙泊酚主要用於麻醉誘導、維持，以靜脈注射的方式用於全身麻醉，或在人工呼吸器病患、外科手術及侵入性檢查中作為麻醉鎮靜劑使用，目前有五十個國家允許使用於醫療用途。

    我國於十年前將丙泊酚列為第四級管制藥及第四級毒品，須由專業醫師給藥，還要有醫療人員持續監測病患的心臟及呼吸功能，避免藥物過量導致呼吸衰竭死亡。

    丙泊酚的副作用，常見的有心律不整、低血壓、注射部位灼熱感、呼吸中止，甚至可能引發癲癇發作，長期使用則可能導致丙泊酚輸注症候群。

    因丙泊酚引發副作用導致去世的案例，最為人知的一例當屬美國流行樂天王麥克傑克森（Michael Jackson），二○○九年八月，他使用私人醫師開給他的丙泊酚助眠，沒想到引發藥物中毒殞命。

    國內也有致死案例，一名台中醫師於二○一五年至二○一六年間，為毒品成癮者施打牛奶針，造成三人死亡，犯下過失致死罪遭判刑。

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