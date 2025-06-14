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    首頁　>　社會

    車模界林志玲打牛奶針亡／病歷消失 回春名醫列被告

    檢方將法瑞診所院長吳紹琥列他字案被告偵辦。（取自醫美診所網站）

    檢方將法瑞診所院長吳紹琥列他字案被告偵辦。（取自醫美診所網站）

    2025/06/14 05:30

    病歷去哪 診所交代不清

    〔記者王定傳、鄭景議、徐聖倫／綜合報導〕有「車模界林志玲」稱號的女模蔡語芯，上月廿五日前往台北市大安區「法瑞診所」，施打俗稱「牛奶針」的麻醉藥劑後昏迷，搶救十九天後，家屬前天忍痛拔管，宣告死亡。檢警朝過失致死罪偵辦，日前搜索診所時，蔡女病歷竟「消失」，台北地檢署擇日解剖追查死因，已將診所院長、知名醫師吳紹琥列為被告，並將傳喚相關醫護人員說明。

    昏迷19天腦死 拔管

    蔡女是在忠孝東路的「法瑞診所」進行舒眠電波療程時，施打被稱為「牛奶針」的舒眠針劑，未料注入針劑後，突然失去生命跡象，醫護人員雖試圖搶救，仍陷入深度昏迷，從上月廿五日起，昏迷指數維持三，無任何起色。

    檢警獲報，認為有疑點須釐清，檢方向法院聲請搜索票，本月一日大安警分局前往診所搜索，查扣相關人手機、文件與針劑使用紀錄等，將吳紹琥帶回偵訊，當時檢察官先暫將吳列為過失重傷害等罪的他字案被告。

    但蒐證過程最大的疑點是，完全沒發現蔡女的病歷，診所人員也交代不清，此等情況極不尋常，辦案人員認為「問題很大」；行政方面，台北市衛生局已對此依違反醫療法裁罰二萬元。

    吳紹琥曾走私胎盤素

    法瑞診所院長吳紹琥為台大醫學系畢業，專注於抗衰老醫學與美容整形領域，有「回春名醫」之稱，但他曾涉夥同他人走私胎盤素注射劑，被依違反藥事法起訴，目前審理中。

    此外，蔡的閨密翁子涵得知家屬決定拔管後，上網指控家屬在蔡生前便急於處理遺產；蔡的哥哥控告翁在內的七位網友涉嫌妨害名譽及違反個資法。蔡的胞兄說，做了腦波斷層等各項檢查，顯示已經腦死，診斷沒有甦醒的機會，為了不讓妹妹受苦才忍痛拔管。

    蔡語芯（右圖）的閨密團下跪（左圖）求家屬別拔管，胞兄表示妹妹已腦死才忍痛拔管。（取自IG、臉書）

    蔡語芯（右圖）的閨密團下跪（左圖）求家屬別拔管，胞兄表示妹妹已腦死才忍痛拔管。（取自IG、臉書）

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