第三方支付台灣里 涉洗錢50億 檢調拘提14人 負責人等6人收押

第三方支付平台「台灣里」涉洗錢逾50億元，負責人黃柏菖等6人羈押禁見。（取自台灣里官網）

2025/06/14 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕在台經營廿多年的第三方支付平台「台灣里」，日前無預警停止服務，疑惡性倒閉，檢調追查發現，四十六歲平台負責人黃柏菖從二○二二年一月起，價購上百家人頭公司充作特約店家，實則收受來自博弈賭團、詐騙集團等的金流後，為該些不法集團洗錢逾五十億元，檢調日前搜索台灣里及相關人住所等十二處，拘提十四人，認定黃男等六人涉案重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

價購上百家人頭公司 收受黑錢

此外，檢調也迅即查扣現金約二千九百萬餘元，並向法院聲請扣押台灣里公司帳戶三千六百萬餘元及市價約二千五百萬元的不動產一處，總計聲扣約九千五百萬元資產。

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據了解，日前不少受害人和商家發現付款介面無法使用，近期的款項也沒收到，打電話給台灣里無人接聽，前往該公司才發現人去樓空，憤而提告檢舉。

搜索12處 聲扣9千5百萬資產

高雄地檢署本月三日指揮調查局南部機動工作站、高雄市調查處及高市警方，前往高雄、台北、屏東等十二處執行搜索，拘提黃男等十四人到案，複訊後認為黃男等六人違反洗錢防制法及商業會計法等罪嫌疑重大，法官裁定六人收押偵辦。

雄檢指出，黃男涉以合法第三方支付公司為掩護，利用人頭公司收受不法集團與來源不明的資金，將逾五十億元黑錢洗白。

台灣里資本額八千萬元，二○○一年起提供代收代付服務，主打信用卡、ATM、超商取貨、超商條碼代碼收款等線上代收款服務。

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