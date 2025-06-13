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    偽造訂單詐騙鴻名3C存貨／盜賣8千萬 神鬼女業務30萬交保

    鴻名女業務吳宜倫涉盜賣公司存貨，訊後卅萬交保 。 （記者王定傳攝）

    鴻名女業務吳宜倫涉盜賣公司存貨，訊後卅萬交保 。 （記者王定傳攝）

    2025/06/13 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕股票上市的連接器供應商鴻名公司（三○二一）前女業務吳宜倫，涉偽造客戶訂單向公司訂貨iPhone手機、筆電及平板電腦等3C產品，再以「替客戶代領」為由，把產品運走，低價轉賣給3C收購中心，一年半來盜賣公司產品逾八千萬元，鴻名發現後提告，吳女雖有返還部分款項，仍積欠五千多萬元；台北地檢署昨指揮台北市調查處搜索吳女住處，並約談吳女到案，訊後依涉犯刑法詐欺、偽造文書及洗錢防制法等罪，諭令她卅萬元交保。

    鴻名今年二月曾召開重訊記者會指出，公司發現一名員工涉及偽造文書、盜賣存貨不法行為，已送司法機關偵辦，經內部調查後，該案預估對鴻名淨利減少約八二一八萬餘元，初步評估對公司二○二四年第三季合併報表總資產影響比例小於三％，未對公司財務及業務產生影響。事後，證券交易所以鴻名內控制度設計及執行稽核有缺失，違反相關規定，處以違約金廿萬元。

    檢調獲報追查發現，吳女涉盜賣公司存貨事件發生在二○二三年中旬至去年年底，吳女犯案期間，為避免被發現，有回存部分款項，但一年半來盜賣產品仍高達八千多萬元，迄今還積欠五千多萬元。北檢昨指揮台北處搜索吳女住處，並約談吳女及其家人等三人，訊後諭令吳女卅萬元交保，家人請回，將持續追查吳女不法所得流向、用途。

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