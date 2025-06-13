走私K毒判10年半／毒犯潛逃 台泰合作押解歸案

潛逃泰國的毒販黃立為由調查局押解返台，戴上手銬、腳鐐後移送台北地檢署歸案。（記者劉信德攝）

2025/06/13 05:30

〔記者王定傳、劉信德／綜合報導〕綽號「大飛」的毒販黃立為，於二○二一年走私大約三公斤第三級毒品K他命來台，最高法院去年判他十年六月徒刑定讞，怎料，黃卻在執行前潛逃出境，去年五月還持偽造護照逃亡泰國被捕；案經法務部調查局與泰國執法機關合作，昨天由調查局駐泰法務秘書、刑事局駐泰警務秘書，共同押解黃立為搭機返台歸案。

持偽造護照逃亡泰國被捕

檢調追查，黃立為自二○二○年間就開始計畫走私毒品，他先指示劉姓共犯找收件人頭，最後找上缺錢花用的陳姓男子，以五萬元代價收受毒品包裹；二○二一年間，他把向泰國毒販買來的三公斤K他命毒品，裝入六罐模具矽利康掩飾，委由不知情國際快遞業者，偽裝成普通郵遞包裹運送來台。

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財政部關務署台北關松山分關人員察覺有異，將包裹扣押並通報台北市調查處，檢調隨後追出黃涉案將他起訴，一審、二審及更一審法院均量處黃男十年六月徒刑，最高法院於二○二三年十二月駁回上訴，依運輸第三級毒品罪判黃十年六月徒刑定讞。未料黃男在執行前潛逃出境，北檢去年八月十五日對黃發布通緝，調查局於同年九月將他提列為外逃對象。

調查局駐泰國法務秘書協請泰國執法機關協緝，發現黃於去年五月持用偽變造護照入境泰國時，被警方逮捕、關押，今年五月卅一日服刑期滿，將他移至泰國曼谷移民局外國人拘留中心。

調查局指出，經與泰方多次聯繫協調，昨天搭乘中華航空班機將黃男押解返台，台北市調查處調查官接手確認身分及宣讀權益後，將黃戴上手銬、腳鐐逮捕，解送北檢歸案。

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