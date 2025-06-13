為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    走私K毒判10年半／毒犯潛逃 台泰合作押解歸案

    潛逃泰國的毒販黃立為由調查局押解返台，戴上手銬、腳鐐後移送台北地檢署歸案。（記者劉信德攝）

    潛逃泰國的毒販黃立為由調查局押解返台，戴上手銬、腳鐐後移送台北地檢署歸案。（記者劉信德攝）

    2025/06/13 05:30

    〔記者王定傳、劉信德／綜合報導〕綽號「大飛」的毒販黃立為，於二○二一年走私大約三公斤第三級毒品K他命來台，最高法院去年判他十年六月徒刑定讞，怎料，黃卻在執行前潛逃出境，去年五月還持偽造護照逃亡泰國被捕；案經法務部調查局與泰國執法機關合作，昨天由調查局駐泰法務秘書、刑事局駐泰警務秘書，共同押解黃立為搭機返台歸案。

    持偽造護照逃亡泰國被捕

    檢調追查，黃立為自二○二○年間就開始計畫走私毒品，他先指示劉姓共犯找收件人頭，最後找上缺錢花用的陳姓男子，以五萬元代價收受毒品包裹；二○二一年間，他把向泰國毒販買來的三公斤K他命毒品，裝入六罐模具矽利康掩飾，委由不知情國際快遞業者，偽裝成普通郵遞包裹運送來台。

    財政部關務署台北關松山分關人員察覺有異，將包裹扣押並通報台北市調查處，檢調隨後追出黃涉案將他起訴，一審、二審及更一審法院均量處黃男十年六月徒刑，最高法院於二○二三年十二月駁回上訴，依運輸第三級毒品罪判黃十年六月徒刑定讞。未料黃男在執行前潛逃出境，北檢去年八月十五日對黃發布通緝，調查局於同年九月將他提列為外逃對象。

    調查局駐泰國法務秘書協請泰國執法機關協緝，發現黃於去年五月持用偽變造護照入境泰國時，被警方逮捕、關押，今年五月卅一日服刑期滿，將他移至泰國曼谷移民局外國人拘留中心。

    調查局指出，經與泰方多次聯繫協調，昨天搭乘中華航空班機將黃男押解返台，台北市調查處調查官接手確認身分及宣讀權益後，將黃戴上手銬、腳鐐逮捕，解送北檢歸案。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播