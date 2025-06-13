中資操控經營虛幣交易╱亞太易安特前任現任負責人起訴

涉隱瞞中資背景在台設置「Bitassets虛擬通貨交易平台」，亞太易安特負責人起訴。（資料照）

2025/06/13 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕亞太易安特公司涉隱瞞具「新湃區塊鏈」公司中資背景，在台設置「Bitassets虛擬通貨交易平台」，招攬民眾進行虛擬通貨交易等業務活動，台北地檢署昨依違反兩岸人民關係條例，起訴當時的亞太易安特登記負責人郭柏村，至於該公司前負責人胡志龍涉以五百萬元充作股東股款，等完成公司登記後再回收，涉驗資不實，被依違反公司法、商業會計法及刑法偽造文書罪嫌起訴。

前負責人胡志龍 涉驗資不實起訴

檢方調查，二○一八年間，胡男想要在我國設立虛擬貨幣交易所，遂與中國新湃區塊鏈公司人員高彥翔合作，約定對方提供架設技術，胡負責在我國設立亞太易安特公司，以經營「Bitassets虛擬通貨交易平台」；胡隨後涉嫌先把五百萬元資金匯入亞太易安特公司帳戶內，充作股東應繳納股款，委由不知情會計師出具資本額查核報告書，表明已收足股款，等完成公司設立登記後，再回收款項。

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檢方調查，二○一八年底，胡決定退出亞太易安特公司經營，高因此找上郭柏村，請郭出名擔任負責人；郭知道該公司實際上是由新湃區塊鏈公司所控制，且知悉對方未取得我國主管機關的許可，就逕自從事營業活動，仍於二○一八年十二月起至二○二三年十一月間同意擔任負責人，並獲取一○四萬元掛名報酬。

檢方查出，郭擔任亞太易安特供期間，亞太易安特文件用印，均透過「DingTalk（釘釘）平台」交給新湃區塊鏈公司層層簽核裁可，且人事、財務、業務等問題也要由新湃區塊鏈公司同意，若發生營運資金短缺問題，高也會透過第三方匯兌方式提供資金。此外，胡男涉違反兩岸人民關係條例部分，因他擔任負責人期間，未被查出公司遭中資實質控制情形，此部分不起訴。

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