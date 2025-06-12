金門快艇走私拒檢 還把貨丟給中國船

金門海巡隊查獲的走私快艇。（金門地檢署提供）

2025/06/12 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕張姓等四名男子涉嫌駕快艇駛出金門的禁限制水域後，越界至中國走私交易，金門地檢署偵辦後循線追出吳姓船主等七人，總計十一名嫌犯，其中七人聲押禁見獲准，四人交保，檢方昨天偵結，以涉犯兩岸人民關係條例罪嫌將十一人提起公訴。

船主等11人起訴

海巡署艦隊分署第九海巡隊四月十六日查獲張男駕船搭載另二名張姓男子、一名劉姓男子，四人駛出金門的禁限制水域後進入中國水域，海巡隊巡防艇開啟警示燈及鳴笛，示意走私船停俥受檢，未料該船規避檢查、加速逃離；海巡人員發現該走私船仍於金門南方海域二十四浬處與中國船舶併靠，還將船上所載的不明走私貨物搬至中國船上。

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第九海巡隊調度巡防艇加入圍捕，在同日晚間十一點逮捕張男等四人並登船檢查，後續再由檢察官張維哲指揮拘提、搜索查獲相關事證，循線追出走私船所有權人吳男，再追出駕駛曳引機及搬貨、把風的歐姓男子等犯嫌。

檢方指出，吳男提供走私船隻，其他嫌犯分工駕船、搬運或囤積走私物品，走私船逃逸時耗盡油料，吳男另駕他船趕往併靠補充油料，還企圖將留有犯罪事證的手機交給他人，仍被眼尖的海巡人員查獲相關證物。

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