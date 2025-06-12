海神宮溺水3亡／原訂今邀23名地主商討開放…

屏縣三地門海神宮傳溺水意外，警消趕往搶救。（讀者提供）

2025/06/12 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣三地門鄉海神宮有溯溪聖地之稱，但五年發生六人溺水死亡的意外，究其原因，主要是從停車場、道路到通往水域的土地，均屬私人所有，管理困難，目前並未對外開放，三地門鄉公所原來計畫十二日邀集廿三位地主，討論垃圾處理、成立營運管理協會進度等問題，為重新開放舖路，沒有想到昨天下午竟發生三死意外。

兩年前已暫停開放

青山綠水環抱的海神宮，遠近馳名，每逢夏季總是吸引戲水人潮，三地門鄉公所昨天指出，過去青山部落的社區發展協會，與地主們曾達成合作管理海神宮的共識，三地門鄉公所與茂林國家風景區管理處站在協助立場，輔導在地機制運作，當時有收門票、設管理與救生人員，茂管處幫忙建興停車場、公共設施，但在協會改選後，無法與地主取得共識，管理機制無法繼續運作，二○二三年茂管處退出協助角色，海神宮暫停開放至今。

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三地門鄉長曾有欽表示，海神宮目前並未開放，鄉公所和部落也都有設警告牌，但仍有大批遊客不聽勸告進入，而且亂丟垃圾，讓部落居民相當困擾，公所也要派清潔隊善後清運垃圾。

遊客不減 部落困擾

三地門鄉公所觀光文化所所長華秀琴指出，部落有意另成立協會管理海神宮，鄉公所訂十二日晚間和部落、地主們就垃圾處理問題及協會成立進度進行討論，昨天發生的意外非常令人遺憾，會議將照常舉行，以加速重新管理海神宮。

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，縣府四月汛期前即函請各校務必在暑假前提醒學生水域安全宣導觀念，並將救溺五部、防溺十招主動向學生說明，五月陸續更新山區及水域活動安全宣導資訊，並在體育發展中心、交旅處、消防局等相關單位的官網設置「山域及水域活動安全宣導專區」，透過官方LINE、社群媒體多元管道宣導；同時在高風險水域張貼布條，行文各鄉鎮市公所協助懸掛，也函文水域權責單位設置警戒告示牌及簡易救生設備，維護民眾水域遊憩活動安全。

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