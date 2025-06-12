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    溯溪聖地三地門海神宮 壯男3友約戲水溺斃

    屏東縣三地門海神宮昨天傳出戲水民眾溺水，3人送醫不治。（屏東縣政府消防局提供）

    屏東縣三地門海神宮昨天傳出戲水民眾溺水，3人送醫不治。（屏東縣政府消防局提供）

    2025/06/12 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕以溯溪、戲水聞名的屏東縣三地門鄉海神宮，昨天下午傳出遊客溺水意外，消防局動員前往搶救，現場三名男子被救起時已無呼吸心跳，送醫搶救至傍晚仍宣告不治，警方查出溺斃三人來自高雄市，為朋友關係，其中一人為台電員工，昨天相約戲水，不料發生憾事。

    手機沒訊號 遊客往外衝報案

    昨天下午三點半，屏縣消防局接獲民眾報案指稱，行經距海神宮停車場約三十分鐘的水域時，看到有人浮在水面疑似溺水，因為現場沒有手機訊號，趕快走出來到停車場打電話求救，消防局立刻派遣救難人員趕赴現場。

    救援人員到場後，發現有兩人已被溪水沖到較下游處，一人則是在上游的深潭區，三人均浮在水面，臉部朝下，立刻將三人救起，但均已無呼吸心跳，隨即就近送至高樹鄉醫院，搶救至傍晚左右宣告不治。

    現場坐鎮指揮的消防局長李彬正表示，昨天山區並未下雨，水流並沒有特別湍急，事發地點水深大約一米多。

    峽谷地形暗藏漩渦等危險

    警方初步調查，三名死者是朋友關係，分別是四十四歲的黃姓台電員工、四十四歲從事安全工程的郭姓男子，以及三十八歲擔任停車場管理員的林姓男子，三人昨天相約到海神宮戲水，不料卻發生意外。

    海神宮位於屏東縣三地門鄉青山村沙漠溪溪谷中，有峭壁、瀑布、深潭等峽谷景致得名，是屏東縣熱門溯溪景點；據當地人士指出，海神宮特殊的峽谷地形，水流大時容易將人捲入漩渦，且水域溫度較冷，清澈的溪水往往不容易看出深潭、暗流，加上水裡有石頭，萬一跌入水中容易受傷，加上溪谷地形手機訊號微弱，難以及時對外聯絡。

    近5年4起意外奪6命

    根據屏縣消防局統計近五年海神宮溺水案件及死亡人數，加上昨天共有四件，造成一人傷、六人死亡，其中二○二○年有一起為溯溪教練與學員雙雙溺斃。

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