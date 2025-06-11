待事故釐清 安農溪泛舟暫停

2025/06/11 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪泛舟八日下午發生橡皮艇翻覆意外，釀成一死五傷，檢警朝意外過失致死罪偵辦。宜蘭地檢署檢察官前晚漏夜召開偵查庭，訊後諭知游姓業者十萬元交保，陳姓教練請回。

釀1死5傷意外 業者10萬交保

宜蘭縣政府發布新聞稿指出，事發後邀集安農溪主管機關水利署第一河川分署、二家合法泛舟業者現勘，決議在檢警釐清事故原因前，暫停安農溪泛舟活動，昨天完成公告作業。

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檢察官前天相驗死者遺體，死者家屬不滿業者不顧安農溪水流湍急執意下水，且航行途中，教練發現船身有破洞仍繼續前行。檢警勘驗翻覆橡皮艇，船身有道約三十公分長裂痕，是否在航行中被刺破造成船隻翻覆？尚待調查。

檢察官訊問橡皮艇翻覆目擊者、協助救援及相關當事人，釐清案發經過與責任歸屬，游姓業者涉過失致死罪，諭知十萬元交保，陳姓教練請回。發生橡皮艇翻覆的是合法業者，業者表示，乘客當時有戴安全帽、穿救生衣，允諾全力協助死者家屬處理善後。

基隆市五十九歲陳姓婦人，與親友到安農溪泛舟，不幸翻覆身亡，另有五名乘客受傷，這起意外成了安農溪泛舟三十年來最嚴重的傷亡事故。

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