貨箱印簡體字 基隆海巡查獲走私中國農產

海巡偵搜犬聞出貨品內藏有中國農產品等走私物品。（記者吳昇儒翻攝）

2025/06/11 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕海巡署第二岸巡隊基隆商港安檢所日前獲報，有批透過新台馬輪運送到台灣本島的貨物，外包裝箱寫簡體中文。安檢人員待輪船靠岸後，派偵搜犬搜查，發現走私香菇、藥品、糖果等物品，重達三五○公斤，分屬不同收件人，海巡人員於現場埋伏守候，待收貨人完成提領並裝車後，將其帶回詢問；後續將依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」等規定，函送主管機關裁處，並向上溯源偵辦。

據悉，該批貨物是以集運模式運送，末端收貨人對於運送方式應不知情，但中國端的貨物如何未經過檢疫流程就運送到馬祖，再從馬祖運至本島，有待進一步調查釐清，當中是否有公務員配合，仍待詳查。

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知情人士指出，從淘寶等中國網路電商平台購買的商品，可由淘寶官方或是民間集運至台灣，較重或單價較低的商品會用海運。通常是以雜貨櫃用貨輪，需要檢疫並付關稅，當中若有農產品或藥品，未經申報獲准不會放行。此次查獲的走私方式，不排除是為了減少關稅及檢疫流程，但直接用簡體字的貨箱包裝，顯得過於大膽。

貨物外包裝上印有簡體字，引起安檢人員警覺。（記者吳昇儒翻攝）

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