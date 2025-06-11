全台最大宗 重達300公斤 破獲喪屍煙毒走私 黑市價達75億

橋頭地檢署昨宣布偵破全台最大宗喪屍煙毒走私，總重達三百公斤，黑市價格約七十五億元，此案獲選行政院第十二波安居緝毒專案記者會。（記者田裕華攝）

2025/06/11 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署昨宣布偵破全台最大宗喪屍煙毒走私，總重達三百公斤，黑市價格約七十五億元，今年初販毒集團成員於小年夜申報「化學品」空運貨物，企圖闖關遭攔檢查獲，檢警溯源追查，先後逮捕八名成員到案，其中包括竹聯幫明仁會年僅廿一歲的成員何柏森，涉案六人被依毒品危害防制條例起訴。

此案獲選行政院第十二波安居緝毒專案記者會，昨天由行政院長卓榮泰於財政部關務署公開表揚專案有功人員，肯定檢察長張春暉及承辦檢察官李侃穎。

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申報「化學品」空運遭攔截 起訴6人

檢方指出，今年初專案小組分析比對邊境進口資料情資與申報內容，鎖定一件於今年一月廿七日（小年夜）進口申報「化學品」，來自印度的空運貨物十分可疑，研判私梟利用過年闖關走私，該包裹經越南航空班機空運至高雄小港國際機場，經拆封查驗，當場查獲二級毒品依托咪酯（喪屍煙毒）共十二包，合計三百公斤。

檢警溯源追查，在高雄市楠梓區拘提第一層收貨人陳添國，並埋伏等候第二層收貨人現身，先後將曾柏欽、凃昱丞、莊典霖及王明立等運毒集團成員逮捕並聲押獲准，後續擴大追查發現竹聯幫明仁會成員何柏森率員接貨，連同兩名同夥遭拘提到案，查扣聯繫運毒用之手機等證物，何遭聲押獲准。

橋頭地檢署今年四月將何柏森、陳添國、曾柏欽、凃昱丞、莊典霖、王明立等六人依毒品危害防制條例運輸第二級毒品罪為起訴，全案由橋頭地方法院審理中。

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