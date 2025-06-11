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    澎縣議員歐中慨 詐領助理費獲緩刑

    國民黨籍澎湖縣議員歐中慨，涉詐領助理費二審緩刑定讞。（記者劉禹慶攝）

    國民黨籍澎湖縣議員歐中慨，涉詐領助理費二審緩刑定讞。（記者劉禹慶攝）

    2025/06/11 05:30

    〔記者劉禹慶、蔡清華／綜合報導〕涉嫌詐領助理費案的國民黨籍澎湖縣議員歐中慨，澎湖地方法院一審判刑八年、褫奪公權四年，二審歐中慨認罪協商，高等法院高雄分院撤銷原審判決，改判歐中慨有期徒刑二年、褫奪公權二年、緩刑五年，全案仍可上訴，但歐中慨不再上訴，澎湖縣議會將待收到內政部公文後，依法取消歐中慨議員資格，不再補選。

    歐中慨是澎湖縣議會七連霸議員，卻捲入詐領助理費疑雲，一審歐中慨處有期徒刑八年、褫奪公權四年；妻顏美珍處有期徒刑三年十月、褫奪公權三年；蘇美鸞處有期徒刑二年、褫奪公權二年；呂佩燁處有期徒刑一年十月，褫奪公權二年，四人均不服提出上訴。

    昨日二審判決，除歐中慨緩刑外，其餘被告顏美珍判處有期徒刑一年十月、褫奪公權一年、緩刑五年；蘇美鸞判處有期徒刑一年二月、褫奪公權一年、緩刑三年；呂佩燁判處有期徒刑一年、褫奪公權一年、緩刑三年。

    獲得大幅減刑及緩刑處理，最重要關鍵是二審當庭認罪，並承諾繳回犯罪所得一百一十一萬九五四元，換取緩刑判決。高雄高分院認為，被告符合貪污治罪減刑規定，一審就被告四人之量刑，均未及審酌上情而為量處，均有未恰。

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