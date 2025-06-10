自由日日Shoot》法庭直播定義不明 影像恐遭扭曲濫用

民間司法改革基金會等17個團體共同聲明，認為民眾黨推動「法庭直播」的修正草案，於程序及內容上皆有重大瑕疵，要求立法院應認真對待此次修法，切勿強渡關山通過未經充分討論的法案。（司改會提供）

2025/06/10 05:30

檢察官協會：應兼顧公平正義、社會秩序及當事人權益

〔記者王定傳／台北報導〕民眾黨立委黃國昌等人提出法院組織法部分條文修正草案，將法庭直播納入；檢察官協會昨表示，草案內容文義不清，例如「法庭直播」定義不明、「公開播送」範圍與定義不明，雖提升司法透明度是國人的共識，但本草案內容存有諸多亟待商榷之處，如何兼顧公平正義、社會秩序及當事人權益，應審慎評估。

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檢察官協會表示，任何法案的推動，均關係全民權益與尊嚴，法庭直播牽涉公平審判、當事人與訴訟關係人的資訊自主權、隱私權保障及人民知的權利，應先徵詢意見與模擬實證。

檢察官協會指出，該草案內容存有文義不清之處，如：草案第八十六條提及的「延伸法庭」是否屬「法庭直播」範圍？定義不明，草案第九十條所推動直播是指「即時公開播送」或是「延遲公開播送」？文義不明。

二是「公開播送」範圍與定義均不明，草案第九十條所規定法庭程序公開播送的範圍為「辯論及裁判之宣示」，是否包含證據調查程序？另外有關量刑辯論程序可能涉及當事人隱私核心事項，是否適宜公開播送？且「延伸法庭」與草案第九十條「公開播送」的關係為優先關係或併存關係？均語焉不詳。

檢察官協會並指出，以下三項攸關人權保障與公共利益、社會秩序維護，務必一併考量，一是為免影響公正審判，避免全民公審弊端，不應採行即時公開播送錄音（影），且未經當事人、訴訟關係人同意及法官許可，不得延遲公開播送；二是為免公開播送內容遭非正當目的使用，扭曲誤導法庭活動，目前法院組織法第九十條之四第二項及個人資料保護法等相關規定，是否足以有效遏止惡意濫用情形，仍應審慎評估；至於公開播送的相關配套措施，如新制是否溯及既往適用於已起訴案件或先擇定法院試辦等，草案均付之闕如。

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