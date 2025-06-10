自由日日Shoot》民眾黨推法庭直播 台灣法學會：侵害隱私權

全國重量級教授團體「台灣法學會」發表聲明，反對民眾黨提案修正引入「法庭直播」制度」，直指可能侵害司法公正性。（記者楊國文攝）

2025/06/10 05:30

〔記者楊國文、謝君臨、楊媛婷／台北報導〕立法院民眾黨團推動「法庭直播」，其所提「法院組織法修正草案」已於五月廿三日逕付二讀，引發法官、檢察官與律師等多個法界團體質疑不可行，甚至憂心法庭淪為秀場，全國法學界重量級教授團體「台灣法學會」昨發表聲明，嚴正反對此項修法，憂心「直播」將侵害當事人、證人等相關人的隱私權，甚至危及司法公正性，呼籲應暫緩法庭直播修法草案的審議。

呼籲暫緩法庭直播修法草案審議

台灣法學會昨發表「反對以立法強行導入法庭直播制度，危及司法公正性與人民基本權」的聲明；台灣法學會表示，現行制度已有現場旁聽、裁判書上網等機制，足以達成公開透明與監督的目的。

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相較之下，「直播」將影像、個資揭露，涉及憲法基本權層次的保障，極易對當事人、證人、鑑定人等相關人的隱私權、資訊自主權與肖像人格權等，造成不合比例的侵害。證人與鑑定人面對鏡頭所承受的心理壓力將大幅增加，恐影響作證意願與供述真實性，人民雖有作證義務，「但不能也不必被迫當網紅」。

人民作證 不能也不必被迫當網紅

此外，法庭直播開放後，極可能被特定政黨、意識型態團體運用為政治操作或媒體行銷工具，使司法程序朝向劇場化，失去中立與尊嚴。美國聯邦法院、德、日等皆僅在極有限情況下允許錄影，且多數排除刑事事實審。

法官協會、女法官協會等團體日前亦呼籲，法院已經是「公開審理」、公開透明，貿然開放法庭直播，將會扼殺司法公信力，應暫緩通過修正案。

民間司法改革基金會指出，上述修正草案立法過程粗糙冒進，也未充分討論。目前，法界已有多個團體發布聲明反對輕率修法，要求開放法庭公開播送的制度改革須經審慎評估，並與各界充分溝通後取得共識，勿讓事實審法院淪為流量秀場。司改會等十七個公民團體也共同發布聲明，並提出三點訴求。

首先，法庭公開播送的法制化，應建立在足以確保案件當事人受公平審判的前提下妥適研議。其次，外國法制實踐經驗不一，成效有待評估，我國初始推動法庭公開播送應謹慎為之，須經充分討論，不宜躁進修法。最後，民眾黨本次主導的修法程序草率、立法品質欠周詳，強烈呼籲暫緩審議。

婦團：社會輿論干擾司法獨立審判

婦女新知基金會也指出，該草案有讓社會輿論干擾司法獨立審判疑慮，更可能弱化被害人的基本權利與隱私保障，基金會疾呼不應該如此草率地修法。

民眾黨推動「法院組織法」修法，欲推行「法庭直播」，婦團婦女新知基金會表達反對，指出恐怕將讓受害人隱私全部暴露。（資料照）

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