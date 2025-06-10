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    溺死男嬰棄屍古井 狠心爸媽 分判6年5月、11年2月

    台中市謝男和柯女涉嫌在租屋處將剛產下男嬰溺斃後，棄屍在屋後古井。（資料照）

    台中市謝男和柯女涉嫌在租屋處將剛產下男嬰溺斃後，棄屍在屋後古井。（資料照）

    2025/06/10 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市石岡區去年驚傳古井嬰屍案，檢警調查發現，謝姓男子和柯姓女友，二○二三年五月產下男嬰後，因柯女不想要小孩，謝男當天親手在浴缸將兒子溺斃後，帶回租屋處棄屍在屋後的古井中，謝男因良心不安向警方自首全案才曝光，兩人依成年人對兒童殺人罪、棄屍罪起訴，台中地院審理後昨宣判，謝男因自首減刑，殺人罪判六年二月、棄屍罪七月，合併執行六年五月；柯女則是殺人罪判十年八月、棄屍罪八月，合併執行十一年二月。

    父符合自首條件獲減刑

    檢警調查，謝男和柯女（均卅一歲）大學期間就是情侶，柯女並在大學就曾三度懷孕又墮胎，二○二二年十月柯女又發現懷孕，原打算引產，但拖到胎兒十三週無法以藥物處理，最後未採取醫療手段，柯女挺著孕肚上班，直到二○二三年五月廿六日上班途中發現肚子痛回到東勢租屋處，並通知謝男到場。

    兩人未打一一九叫救護車也未到醫院，當晚九點多由謝男接生在浴室產下男嬰，因柯女表達不願留下孩子，謝男將浴缸注滿水後親手將剛出生的兒子沉入浴缸溺斃，之後用毛巾包裹裝進塑膠袋後帶回石岡租屋處，丟進屋後的古井棄屍。

    謝男犯案後良心不安，去年一月前往警局報案自首，全案才曝光，警方打開古井蓋子打撈，果然撈到一袋已成白骨的嬰屍，檢方依殺人與棄屍罪將兩人起訴。

    謝男在台中地院審理中坦承犯行，強調「知道錯了，願意承擔」希望法官能輕判；柯女也表示「再給一次機會，不會再做同樣的事」，強調是因無勇氣面對家人才導致悲劇發生。

    台中地院昨天宣判，法官認為兩人犯罪事實明確，考量兩人都沒前科，謝男並符合自首條件予以減刑，依成年人故意對兒童犯殺人罪判謝男六年二月、棄屍罪七月，應執行六年五月；柯女則是成年人故意對兒童犯殺人罪判十年八月、棄屍罪八月，合併執行十一年二月，可上訴。

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