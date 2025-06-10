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    安農溪泛舟翻覆釀一死 家屬將提告業者過失致死

    宜蘭縣三星鄉安農溪八日發生泛舟翻覆意外，家屬將對業者提告過失致死；圖為翻覆橡皮艇船身疑似被硬物戳破。（民眾提供）

    宜蘭縣三星鄉安農溪八日發生泛舟翻覆意外，家屬將對業者提告過失致死；圖為翻覆橡皮艇船身疑似被硬物戳破。（民眾提供）

    2025/06/10 05:30

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪八日發生泛舟翻覆意外，造成五十九歲陳姓婦人落水後送醫不治；檢警昨相驗遺體，家屬痛心家人好端端出遊卻魂斷異鄉，質疑水流湍急，業者仍執意下水才會釀禍，將提告過失致死；業者未正面回應，僅強調第一時間都有投入救援。宜蘭縣政府表示，目前已暫停泛舟相關活動。

    有穿著救生衣卻落水身亡的陳姓婦人，八日與親友自基隆搭遊覽車到三星安農溪泛舟，訂下三艘橡皮艇，連同其他二艘約在下午一點多陸續下水；陳婦搭乘第二艘，行經三星鄉雙賢二號上游處河道翻覆，船上八名乘客及一名教練共九人均落水，但陳婦被拉起時距離落水處二公里外，已無呼吸心跳送醫不治。

    翻覆原因眾說紛紜，外傳疑是船底遭水中竹枝或硬物戳破釀禍，不過未獲證實，檢警仍在釐清中。檢方昨相驗陳婦遺體，家屬與業者均到場，家屬不滿業者處置失當，控訴當初大家質疑水流湍急，業者仍讓乘客下水，船體疑有破洞也未喊卡，反而指示往沒有破洞地方坐，才會重心不穩翻覆。

    其他同遊親友也說，有人落水後受傷卻未獲妥善照護，最後是自行搭乘計程車就醫，過程十分無助，將會提告過失致死。業者未正面回應，僅說船翻覆後，因乘客有穿救生衣就是會飄，第一時間警戒人員與岸上人員共三人都有投入救援。

    安農溪目前有二家合法泛舟業者，發生翻船事故是其中一家，事前有為乘客投保意外險，最高可理賠三百萬元，此次事故是當地近卅年來最嚴重的意外。縣府表示，已先暫停泛舟相關活動。

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