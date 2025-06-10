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    首頁　>　社會

    受害農田面積達8公頃 違法回填廢土 雲檢起訴36人

    雲林檢警調查獲以魏男為首的非法廢土集團，回填廢土逾9.6萬噸，受害農田面積約8公頃。（圖：雲林地檢署提供）

    雲林檢警調查獲以魏男為首的非法廢土集團，回填廢土逾9.6萬噸，受害農田面積約8公頃。（圖：雲林地檢署提供）

    2025/06/10 05:30

    不法獲利約八五○萬元

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林檢警調查獲以魏男為首的非法廢土集團，與陳男開設的車隊合作，載運營建混合物與無機性污泥（俗稱土餅）到雲林縣多處優良農地違法回填，七個月回填廢土逾九．六萬噸，受害農田面積約八公頃。全案偵結依廢棄物清理法起訴魏嫌等卅六人及其公司，另偵辦過程發現一名劉姓律師涉嫌將偵訊內容洩露給魏嫌，依洩密罪嫌起訴。

    涉洩露偵訊內容 劉姓律師同被起訴

    雲林地檢署檢察官莊珂惠指揮雲林縣警察局刑警大隊、雲林縣調查站、虎尾分局、台西分局共同偵辦，從二○二二年起追查不法廢土集團，查獲四十一歲魏嫌為首的非法廢土集團，與卅六歲陳嫌開設的車隊合作，從北部載運各種營建混合物、土餅到雲林境內多處農田違法回填。

    地檢署表示，魏、陳兩嫌回填的農田都是特農業區的優良農地，遍布斗六、西螺、土庫、元長、褒忠、崙背、麥寮等鄉鎮，部分土地為河川地、自來水公司集水區用地及高鐵路權用地，從二○二二年十二月至二○二三年七月間，非法傾倒車次達三萬三八七六車次，保守估計非法回填廢土約九萬六千噸，不法獲利約八五○萬元左右。

    地檢署指出，魏嫌的集團分工精密，由魏嫌擔任總指揮，其陳姓女友負責記帳，友人吳男等人操控挖土機，伍男等人負責放哨並引導重機具經隱蔽小路進出，還有地主仲介林姓父子共同參與，並以監視器過濾車流，按車次收費，全案也查獲陳姓等十六名地主，為節省購土費用，提供自有農地任意回填廢土，甚至有房仲業者吳男涉嫌居中仲介。

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