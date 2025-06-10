遭毆昏拖入海中 女伴遊花蓮遇害

花蓮吉安化仁海堤發生兇殺命案，警方與海巡到場發現死者林女遺留的手機等物品。（民眾提供）

2025/06/10 05:30

兇嫌犯案後還在岸邊觀看 確認被害人被海浪捲走才離開

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市太平洋公園海岸邊八日發現一具女浮屍，原以為是意外落水或輕生，但發現女子頭部有遭人毆傷痕跡，調閱監視器發現林姓酒店小姐被男子呂家任包下到花蓮旅遊，雙方疑感情及金錢糾紛，林女遭呂男毆打昏迷後，被拖行丟入海中，呂男還在岸邊確認林女被海浪捲走後才離開，警方昨依殺人罪嫌移送，檢方今將向法院聲請羈押。

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雙方疑感情及金錢糾紛 檢今聲請羈押

警方八日下午四點多接獲報案，有民眾在花蓮市太平洋公園海岸發現一具女浮屍，警方獲報到現場處理。經初步查驗，死者為三十二歲林姓女子，頭部有明顯瘀青傷痕，研判為剛落海不久。警方隨後在現場岸邊南邊約一公里處，發現女子遺留的手機、鞋子與香水等物品，懷疑案情不單純，立即報請花蓮地檢署指揮偵辦，展開全面調查。

警方調查發現，廿六歲男子呂家任在台北市中山區一間商務會館認識坐檯的林姓女子，花四萬多元包下林女三天到花蓮旅遊，二人搭乘姜姓男子所駕駛的白色汽車連夜開到花蓮，八日上午七點入住太魯閣附近一間飯店，但因為在房間內抽煙遭飯店強制退房並索賠六千元，二人又轉往吉安一間高檔飯店登記住宿，但由於未到入住時間，二人約在下午一點多，由司機載往吉安鄉化仁海堤附近海岸。

呂男與林女原本並肩往海邊走，突然彎下腰撿拾石塊，然後一直痛毆林女頭部，林女用手保護頭部，呂男還是不斷出手毆打，林女不支倒地還被用力壓住頭部，隨後不斷求饒，但仍被拖到海灘，兩人扭打在一起，呂男突然站起遠離，林女也站起來往岸邊走去，兩人離開到即時公開影像鏡頭外過了十幾分鐘，看到呂男拖著疑似被打昏的林女往海裡丟，呂男並在岸邊看林女確定被海浪捲走後才離開。

呂男隨後返回高檔飯店退訂，然後轉往花蓮市平價的汽車旅館居住，姜姓男子則返回台北。警方鎖定呂男涉有重嫌後，即刻組成專案小組，於十二小時內迅速在花蓮市與新北市把兩名涉案男子拘提到案，昨晚依殺人罪嫌把呂男移送花蓮地檢署偵辦。

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