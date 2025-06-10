銀行VIP 婦被詐近9千萬 假檢警恫嚇 交出8張卡…帳戶全空

家住萬華區年近60歲的婦人，接到假檢警電話，表示她涉及刑案，要求帳戶交付監管，被詐近9千萬元。警方表示，假檢警靠著AI，捲土重來。（警方提供）

2025/06/10 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市驚傳近九千萬元詐騙案，家住萬華區年近六十歲的婦人，日前接到假檢警電話，表示她涉及刑案，要求帳戶交付監管，過程中還要求開視訊，營造警局忙碌假象，婦人信以為真，從二月間陸續將八張提款卡寄給對方，帳戶內八八九一萬餘元全遭提領一空，直到對方不再聯絡，才知受騙，本月七日前往警局報案。

客戶金流頻繁 銀行未發現有異

據知，該婦人是其中三間銀行VIP等級大客戶，平日金流進出頻繁，導致詐團車手多次透過ATM提領款項，銀行也未發現有異，不過，最後仍有銀行發現提款次數太過頻繁，因此不讓對方提領，詐團還改要求婦人把錢轉至其他銀行，最後仍進了詐團口袋。

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警方調查，婦人二月接到假銀行來電，指稱她帳戶被人冒用申辦勞工紓困貸款，隨後假警察來電要求監管帳戶，否則會以人頭帳戶送辦，並傳來多份司法文件，甚至要求開視訊做筆錄，並以多人發聲方式，營造警局忙碌假象。

詐團開視訊 營造警局忙碌假象

據了解，婦人的八個帳戶被領空後，詐團還將她的帳戶作為人頭帳戶，繼續收取其他詐騙而來的贓款，害她帳戶全成警示帳戶。

警方指出，近來政府整合各機關針對假投資打詐，民眾對假投資漸有戒心，詐團施展不開，又回頭以較傳統的假檢警方式詐騙。

警方說，假檢警能捲土重來，靠的是時下正夯的AI，甚至會以AI生成警察局忙碌景象，讓被害人「看到、聽到」認為是與「真警察」通話，輕易付出畢生積蓄。

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