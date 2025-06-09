招攬學生賭博／桌遊社藏賭場 警斷水斷電

新北市新莊輔大學區一間桌遊社被查獲賭博，兩年未改善違規，公安小組強勢斷水斷電，展現公權力。 （記者吳仁捷翻攝）

2025/06/09 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊區一間桌遊社開在輔大學區，暗中違法經營麻將賭場，曾被警方查獲，共逮捕賭場負責人林男、人頭林女及賭客共廿一人、查扣抽頭金、賭資等證物，依賭博罪嫌法辦兩名林嫌、裁罰賭客；警方一併將違規桌遊社送交新北市政府公安聯合稽查小組列管，由於近兩年多次查獲未改善持續裁罰，公安小組上週末強制斷水斷電，展現政府公權力。

近兩年多次查獲未改善

新莊區民安街一處連鎖桌遊社暗中經營麻將賭場，招攬學生、社區民眾等人參賭，警方二○二三年八月搗破聚賭、送辦，也啟動第三方警政，通報市政府公安小組列管涉賭桌遊社，發現該桌遊社未進行公安申報、未經核准擅自變更使用等，違反建築法規釀公安缺失，工務局依法裁罰六萬元、限期改善。

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新北市消防局、工務局、經發局、警察局等單位組成的聯合公安小組，兩年來持續稽查，發現業者均未改善，於今年二月底、五月底連續複查，發現該址除未改善，疑暗中持續經營，公安小組認為該址危害公共安全及治安甚鉅，直接將違法桌遊社貼上嚴重違規場所紅單，當場斷水斷電，展現執法決心。

公安稽查小組表示，這處違規近兩年的桌遊社賭場，以桌遊字眼規避麻將、撲克等不得核准行業，申請商業登記設立，實際提供麻將、德州撲克等牌桌供人把玩，甚至提供客人換錢圖利，構成賭博罪，且營業場所經公安小組稽查，多數未公安申報、未經核准擅自變更使用等違反建築法規公安缺失，更是類似手法犯罪縮影；警方持續列為優先取締目標，配合公安小組公安稽查、強制處分，提供民眾安居環境。

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