暖警竟是「攝狼」 判刑免職

宜蘭縣王姓警員涉嫌潛入女廁偷拍，被判刑免職。（記者江志雄攝）

2025/06/09 05:30

偷拍3女警和主管女兒如廁

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣警局三星分局三十四歲已婚的王姓警員，被控數度潛入分局女廁偷拍，已知有分局某主管未滿十八歲女兒及三名女警受害。王男與二名女警和解，一名女警堅持提告，一審處有期徒刑六月，偷拍主管女兒被判一年六月。

王姓警員從警期間曾護送迷途老人返家，並自掏腰包幫助貧困居民，獲警方發布新聞稿讚賞，不料，去年六月偷拍分局主管女兒被抓包後，他的電腦硬碟內被查出另有三名女警在分局如廁偷拍畫面，偷拍時間將近一年，同仁眼中的暖警竟是偷拍色狼。警方昨天表示，王男已被免職。

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判決指出，王姓警員去年六月二十五日晚間值勤時，某主管就讀高中的女兒穿制服到三星分局找父親，期間見她如廁便拿手機尾隨進廁所偷拍，偷拍過程察覺形跡敗露隨即刪除錄得影像，少女事後報警查辦，由檢方偵結起訴。

檢警調查，王男進入女廁後趴在地面，利用隔間板下方縫隙偷拍隔壁少女如廁。

王男承偷拍主管女兒如廁畫面，但第一時間就刪除影像，專案小組查扣他的手機，未發現不雅畫面。宜蘭地方法院合議庭認定有偷拍行為，全案最近審結，犯拍攝少年之性影像罪，處有期徒刑一年六月。

此案爆發後，檢警專案小組到王男住處搜索，在他的電腦硬碟查獲其他被害人如廁影像，鏡頭只拍下半身，沒有拍到臉部，共有四段畫面，經過比對確認三名女警被偷拍，案發時間點二○二三年七、八月間，作案地點遍及三星分局一、二樓女廁。

王男事後與二名被害女警和解，另名女警堅持提告，宜蘭地院依無故攝錄他人性影像罪量刑，處有期徒刑六月，可易科十八萬元罰金。

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