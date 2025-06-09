成大校區旁1死2傷車禍》目擊駕駛驚魂︰陳翁飛到他的引擎蓋 再摔落地面

陳翁遭撞飛，單車還遺留在現場。 （記者王俊忠攝）

2025/06/09 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市成大校區大學路八日發生七十六歲的劉姓退休女老師駕車連續衝撞車禍，造成一死兩傷；無獨有偶，去年八月間，同樣在成大校區大學路東側的路段也發生一件高速衝撞車禍，一名五十四歲成大林姓女職員癲癇發作，林女座車從校內狂飆到校外大學路，釀成一死四傷，林女被依過失致死罪嫌起訴，她也已繳回駕照。

昨日衝撞車禍發生後，肇事的七十六歲劉婦即聯絡兒子到場陪伴與善後，劉兒緊緊抱著飽受驚嚇的老母親、不斷安撫，劉婦一度害怕的潸然淚下，她心有餘悸地說，是車子突然暴衝，不知道發生什麼狀況，車子一直往前衝，她嚇死了。

請繼續往下閱讀...

劉婦表示，當時車子接近大學路、勝利路口時要停紅燈，不料車子不聽使喚、一直往前暴衝，車子就一直衝到接近成大光復校區大門口前才停下，完全不知道車子怎會出這種狀況？劉婦兒子說，知道高齡駕駛的議題在國內最近很受到重視，但母親持照條件正常，最近才剛換駕照。

劉婦兒︰母親剛換駕照

案發時在大學路對向、遭車禍波及的銀色轎車男駕駛說，當時駕車在大學路口對向車道停等紅燈，目睹案發過程，劉婦車子就從對向衝過來、先在路口撞到停紅燈的機車騎士再撞到騎單車的陳翁，陳翁身體被撞飛、再撞到他的車子左側引擎蓋，車上還有陳翁的血跡，之後，陳翁再摔落地面，真的很可怕，馬上下車關心阿伯的傷勢。

據指出，傷重送醫後不治的陳姓老翁，平日住在台南東區，警方聯絡上他住在高雄地區的胞妹，請其胞妹到台南警局協助警方調查這起車禍與陳翁的相驗善後事宜。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

劉婦（圖中）開車一路衝撞釀1死2 傷車禍，兒子趕到現場安撫母親。（記者王俊忠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法