律師︰父性侵、猥褻幼女 追訴權長達30年

女童遭猥褻，忍10餘年揭發獸父。圖為示意圖。（資料照）

2025/06/09 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子猥褻及意圖性侵幼女，隱忍十年的女兒成人後提告，法院判處陳男九年六月徒刑；曾任法官的律師施志遠說明，對於未滿十四歲之人犯強制性交或強制猥褻行為，屬非告訴乃論之罪，不受告訴乃論之罪需在六個月內提出告訴的限制；但依刑法第八十條規定，仍有追訴期間之限制，但這件父親性侵、猥褻幼女的追訴權時間長達三十年。

施志遠解釋，以此案行為人涉犯對未滿十四歲之幼女為強制性交，屬於最重本刑超過十年以上的有期徒刑之罪，追訴權期間長達三十年之久，所以此案雖在案發後十餘年才被揭發並經檢警單位調查，仍在追訴權期間內，依法可以對行為人的犯行加以追訴、審判。

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施志遠說，未成年人倘若遭遇性侵、猥褻等不幸，除了可以主動或委由信任的親友向檢警單位提出告訴外，亦可向學校師長反映，透過通報機制啟動檢警調查，並適時由社工介入保護未成年的被害人，都是可以採取的方式。近來有立委提出童年時遭性侵者，需要相當時間心理重建，才能將這樣的遭遇說出來，尤其此類犯罪者通常是幼童的親屬，受害童更難以啟齒，建議在兒少性侵案的追訴權時效，應到幼童成年時才起算時效。在德國刑法上也有類似的規定，確實值得我國刑法修正之借鏡，以達充分保護未成年被害人的權益。

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