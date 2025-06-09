女童遭猥褻，忍10餘年揭發獸父。圖為示意圖。（資料照）

2025/06/09 05:30

「自己是不可原諒的變態」陳男給妻書信成鐵證

〔記者王俊忠／台南報導〕陳姓男子與妻子、十餘歲的女兒同住時，涉趁機在家猥褻女兒，甚至企圖性侵，受害女於十餘年後提告，陳男否認獸行，但台南地院調查陳男給妻子的書信說自己是不可原諒的變態等坦認文句證據，認定犯行屬實，依性侵未遂、強制猥褻等五罪合併判處陳男九年六月徒刑，還可上訴。

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5罪合併判9年半

判決指出，從二○一一年七月到二○一二年五月間，陳男於年幼女兒房間藉討論課業、檢查乳房等名義，及趁女兒熟睡時猥褻女兒，還拿手機錄下影片。甚至欲性侵，因女兒驚醒大哭、掙扎反抗，陳男才未得逞。

受害女玩父親手機、赫然發現變態影片，當時幼女考量母親生病、選擇先隱忍，十餘年後決定提告、要讓獸父接受法律制裁。陳男則否認被控訴的犯行、強調從來沒有做這樣的事。

法官調查表示，二○一四年間，陳男多次寫信給妻子，信中提到某次玩鬧碰觸女兒已發育的身體、心裡惡魔開始發芽，知道往前走是不能碰的地雷區，但心裡有種變態想法、想試會不會踩到地雷，並直言「我是不可原諒的變態」。

法官認為，若非陳男有做過摸女兒胸、私密處的行為，不可能憑空寫出與女兒陳述遭他猥褻情節相符的書信；在二○二三年七月，陳男辦理與女兒終止關係當日，陳妻質問丈夫是否對不起女兒？陳男對女兒說對不起時，陳妻也打丈夫兩巴掌，當時陳男沒有任何辯解、一再對妻小表達歉意，可證明確有上述犯行。

二○一四年除夕，陳男女兒要求父、母向外祖母揭露遭父親猥褻與性侵之事，陳妻與女兒即搬離與陳男的同住住所，陳男的父母與親人還曾前往陳妻與陳妻母親處，向兩人下跪道歉，請陳妻不要告丈夫，會要陳男去看心理醫師。法官說，若陳男沒做錯事，陳男長輩豈有向陳妻與陳妻的母親下跪道歉、求原諒之理，陳男五罪犯行可以認定。

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