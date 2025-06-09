撞山壁？竹子刺破橡皮艇？宜蘭安農溪泛舟翻覆 1死5傷

宜蘭縣三星鄉安農溪昨下午傳出泛 舟意外，造成1死5傷，上圖為橡 皮艇翻覆地點。 （警方提供）

2025/06/09 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪泛舟活動昨天下午發生意外，一艘橡皮艇在河道上瞬間翻覆，船上一名教練及八名乘客全數落水，救生艇上乘客都有穿著救生衣，不幸的是五十九歲陳姓女乘客溺水後送醫不治，另有五名乘客擦挫傷，釀成一死五傷，成為安農溪近幾年最嚴重的泛舟事故。

近年最嚴重泛舟事故

事發當時，有五艘橡皮艇從起點陸續出發，沿著安農溪順流而下，其中第二艘橡皮艇，行經三星鄉雙賢二號上游處河道翻覆，船上九人均落水，其他四艘橡皮艇教練見狀後加入救援，現場驚聲尖叫，陷入一陣混亂，陳姓女乘客被拉上岸時已無呼吸心跳。

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四艘橡皮艇教練加入救援

宜蘭縣消防局下午一點四十二分獲報，消防人員趕到現場為陳女CPR，再送到羅東聖母醫院急救，三點九分宣告不治，其他五名傷者經過治療後傷勢無大礙，據了解，救生艇上乘客都有穿著救生衣，陳女仍因溺水而回天乏術。

發生事故的是合法業者

事故原因眾說紛紜，有人直指宜蘭山區前幾天下大雨，安農溪昨天水勢比較湍急，陳姓女乘客乘坐的橡皮艇航行時，不明原因撞上河道旁山壁導致翻覆，也有人目擊船身被河面殘留竹子刺破後進水，因此失去平衡釀成意外，但事發原因仍待進一步調查釐清。

發生翻船事故的是合法的泛舟業者。業者表示，每艘橡皮艇可搭載六到八名乘客，橡皮艇出發前有都有作安全講習，並安排一名合格教練隨船，堤防道路另派三名工作人員沿途警戒，事前有為乘客投保意外險，最高可理賠三百萬元，相關作業均依規定辦理。

59歲女乘客魂斷異鄉

不幸身亡的陳姓女乘客，此行與親友搭遊覽車到三星泛舟，訂下三艘橡皮艇，想不到竟出意外魂斷異鄉。事發後，警方封鎖事故水域蒐證調查，這起意外是三星鄉安農溪推展泛舟活動二十多年來罕見的死亡意外，引起地方議論紛紛。

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