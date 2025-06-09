遇紅燈停不住 猛撞30多車 油門誤當煞車？ 76歲婦釀1死2傷

七十六歲劉姓老婦駕車，在近成大光復校區大門口前連續衝撞停在路旁機車才停下。（記者王俊忠攝）

2025/06/09 05:30

肇事劉婦稱突暴衝 肇因待釐清

〔記者王俊忠／台南報導〕繼五月十九日新北市三峽七十八歲余姓老翁駕車在小學通學區高速衝撞十多人，造成四死十一傷慘劇。昨日在台南市東區成大校區的大學路、勝利路口，再傳七十六歲劉姓老婦駕車連續衝撞兩輛機車與騎單車的陳姓老翁，以及停放路旁的廿九輛機車，兩名機車騎士受傷、單車陳翁送醫不治。肇事劉婦直呼車子突然暴衝、一直往前衝，不知發生什麼狀況。

昨天下午一點多，警、消人員到場先協助將失去生命跡象的單車陳姓老翁（七十四歲）與兩名被撞輕傷的機車騎士（五十二歲女子、廿八歲男子）送醫急救，陳翁仍傷重不治。

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成大校區旁連環撞 機車倒一排

據了解，駕駛豐田牌轎車的七十六歲劉婦是退休教師，當時開車載一名女性友人，從大學路往西方向行駛，到勝利路口欲停等紅燈時，車子突然加速前行，劉婦座車先在大學、勝利路口撞上兩名停紅燈的機車騎士，接著又在路口撞到騎單車違規左轉的陳翁，一輛銀色轎車被波及，劉婦車最後在近成大光復校區大門口前又連續衝撞廿九輛停在路旁機車才停下。

劉婦車子衝撞肇事距離長達數十公尺，劉婦兒子得知母親出車禍後，趕到場安撫母親情緒。劉婦酒測值為零，由於劉婦飽受驚嚇，一直無法明確說出案發經過。

警方初步調查，劉婦持有駕照正常，健康情形調查中，肇事原因疑為機械操作不當，不排除要踩煞車卻誤踩油門的可能性，將深入調查與釐清肇因與責任。

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