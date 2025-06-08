攜大麻闖關判2年多 接應的判13年

泰國籍女子WICHAINKRUE RAWINNIPA（W女）去年十月五日自泰國曼谷機場攜帶重約十一公斤二級毒品大麻搭機來台。桃園地院近日判決出爐，認定W女坦承犯行、態度尚可，且非幕後策劃主導，惡性較輕，判刑兩年十月，接應的蘇男則矢口否認，法官認定他是犯罪集團重要一環，判有期徒刑十三年。（資料照）

2025/06/08 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕泰國籍女子WICHAINKRUE RAWINNIPA（W女）去年十月五日清晨四點多，自泰國曼谷機場攜帶重約十一公斤二級毒品大麻搭機來台，入境桃園國際機場時，被航警、關務署人員當場查獲，警方隨後逮捕台灣接應的卅六歲蘇姓男子。桃園地院近日判決出爐，認定W女坦承犯行、態度尚可，且非幕後策劃主導，惡性較輕，判刑兩年十月，蘇男則矢口否認，法官認定他是犯罪集團重要一環，判有期徒刑十三年。

檢警調查，蘇男與運毒集團聯繫，以三萬五千元泰銖為報酬，於去年十月五日委由W女從曼谷機場攜毒來台，入境時關務署台北關及航警局人員察覺有異，進而查獲毒品，為追出在台貨主，警方前往W女準備入住的旅館埋伏，逮捕蘇男。

請繼續往下閱讀...

雖然蘇男矢口否認參與運毒，但法官綜合比對蘇男、W女與蘇男所指共犯女子「YUII」間的通訊軟體對話，再參酌蘇男參與取貨的查獲經過，認定蘇男對於此案毒品運輸的方式、抵台時間、取得本案毒品的聯繫管道，均瞭如指掌，屬整體犯罪至為重要的共犯。

法官認為，運送來台的大麻重約十一公斤，可能產生的危害至鉅，審酌蘇男素行、主觀惡性、分工及參與情節，以及智識程度、家庭生活狀況、犯後仍飾詞否認犯行等情狀，將他判刑十三年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法