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    首頁　>　社會

    有親權 偷帶走女兒 父仍涉略誘罪

    陳男雖有女兒親權，但他偷將女兒帶回老家，未告知妻子，被依涉略誘罪起訴。（情境照示意圖，圖中非新聞當事人）

    陳男雖有女兒親權，但他偷將女兒帶回老家，未告知妻子，被依涉略誘罪起訴。（情境照示意圖，圖中非新聞當事人）

    2025/06/08 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕四十六歲陳姓男子與其妻詹女經常因瑣事起口角，去年八月間竟趁妻子上班時，將二歲女兒由桃園市中壢區住處帶回宜蘭縣礁溪老家，詹女發現女兒不見，隔天就到宜蘭找到陳男，但陳仍然阻隔妻子探視女兒，詹女向宜蘭縣警方報案，桃園地檢署偵查終結，認為陳男已侵害妻子的親權行使，依略誘罪嫌將他起訴。

    陳男坦承於去年八月廿八日中午十二點十分，在未經妻子同意情況下，將二歲女兒帶回宜蘭礁溪老家，警方也調出陳在中壢的社區監錄影像，證明他的確將二歲幼女帶離社區。

    此外，詹女由於看不到女兒，除了到礁溪分局四城派出所報案，也於事發後透過調解，於九月廿七日與陳男離婚。

    侵害妻的親權行使 起訴

    檢方認為，陳男、詹女均擁有對幼女的親權，但陳男未告知詹女，就私下帶走未滿十六歲的幼女，且阻隔妻子探視，將幼女置於一己實力支配之下，已經侵害妻子的親權行使，因此依刑法略誘罪嫌將陳男起訴。

    刑法第二四一條規定，略誘未成年人脫離家庭或其他有監督權之人者，處一年以上、七年以下有期徒刑。

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