網愛約見要認證費？近月騙愛近千件

（刑事局提供）

2025/06/08 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕類似交友詐騙的網路假愛情詐騙手法，因被詐騙集團運用多年，已屬老梗，執法機關也經常宣導、提醒民眾小心，但仍持續有民眾受害，很多人與對方沒有見過面，就被對方以邀約見面須先支付「認證費」、或家人缺錢、治病等博取同情的話術，掉入圈套受害；刑事警察局統計，近期該手法有上升趨勢，上個月近千人受騙、財損二億六千多萬元。

老梗捲土重來 有升溫趨勢

刑事局表示，今年二月間，北部一名劉姓單身漢在家使用LINE通訊軟體時，加入自稱「經紀人」的帳號，該經紀人以交往為前提，介紹Threads帳號暱稱為「夢倩」的女子，與「夢倩」交談幾天後，又介紹另名暱稱「晨曦」的女子，從此該女網友每天問候，讓劉男立即陷入愛情漩渦。

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不久，對方突然邀約見面，並向劉男索取電話號碼，隨即就有自稱是「晨曦」的公司經理，來電表示與「晨曦」見面須先支付「認證費」。

劉男隨後按照對方的指示購買Apple的APP Store卡共十六筆，花費八萬元，之後該經理又來電，以其他理由要求再陸續支付其他費用時，劉男這才察覺有異，撥打一六五反詐騙專線諮詢，始知受騙。

中部一名王姓單身婦人，今年一月間透過LINE軟體認識暱稱為「Lucas」的男網友，對方自稱是聯合國的戰地醫生，雙方經過數日交談後，對方表示兒子在美國生病，治療急需用錢，向王婦借款，並聲稱回國後會還款，誘騙王婦使用ATM無摺存款、臨櫃匯款等方式將錢匯給對方。

因每次匯款對方都向王女保證還款，不知不覺中，王女共匯出廿九萬三五○○元，直至王女發現對方始終無法如期還款，甚至開始躲避聯繫，才驚醒過來，向警方報案。

警提醒 交友切記：

談心不談錢 談錢一定是詐騙

刑事局提醒，網路交友切記「談心不談錢，談錢一定是詐騙」，也切勿相信網友的投資話術，因而下載、操作不明投資軟體平台，避免成為詐團眼中的肥羊。

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