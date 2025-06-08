婦墜崖10天 奇蹟獲救

台北市一名蘇姓婦人失聯10日，昨天上午在基隆市中正區忘憂谷找到蘇婦時，蘇婦身體多處擦、挫傷，雖意識不清，並無明顯致命外傷，消防趕緊將她送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

2025/06/08 05:30

跌落八斗子忘憂谷

〔記者林嘉東／基隆報導〕一名蘇姓婦人上月廿八日出門後失聯，家人報警協尋，查出她前往基隆市知名景點八斗子忘憂谷散心後失蹤，本月五日協請高雄市六龜救難協會飛鷹大隊等單位紮營搜救二天，昨天在一處岩壁草叢找到十天未進食、奇蹟生還的蘇婦，研判她跌落岩壁受傷無法脫困，靠雨水撐過這些天。

靠雨水撐過這些天

飛鷹大隊理事長陳明華分析蘇獲救原因，表示蘇婦墜崖後未重創頭部，加上有強烈求生意識，因此能幸運獲救。

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住在台北市的六十五歲蘇婦，上月廿八日離家後失聯，警方獲報追查，本月五日查出蘇婦離家後，搭計程車到忘憂谷，家屬立即協請民間搜救單位、高雄市六龜救難協會飛鷹大隊與新北市救難協會共十七名搜救隊員，在忘憂谷紮營展開搜救，搜救單位利用空拍機搜尋一天後，研判蘇婦從八○高地墜崖，昨天上午在八○高地下方約八十公尺處的緩坡草叢找到她。

陳明華說，搜救隊員找到蘇婦時，她頭下、腳上趴在岩壁的一個緩坡處，頭、臉、手腳多處擦挫傷，一度以為她已往生，卻突然看見蘇婦的腳抽動一下，確認仍有微弱氣息，趕緊通知消防人員吊掛，將她救出送醫。醫護發現蘇婦肋骨斷了六根，還出現敗血症，急救後住進加護病房觀察，尚未脫離險境。

肋骨斷六根 幸運保命

陳明華表示，蘇婦墜崖十天，能夠奇蹟生還，包括頭部沒有破裂，而最後發現蘇婦的位置位於緩坡處，有層層草叢保護住，從草叢周邊泥濘有爬行的痕跡顯示，她墜崖後，為了存活曾爬行過，求生意志堅強，加上這幾天基隆有下雨，墜崖期間靠雨水維持體力，才能撐到獲救。

高雄市六龜救難協會飛鷹大隊利用空拍機搜尋蘇婦墜崖後可能落點處。（記者林嘉東翻攝）

高雄市六龜救難協會飛鷹大隊等搜救單位昨天上午垂降找到墜崖的蘇婦，趕緊將她送醫急救。（記者林嘉東翻攝）

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