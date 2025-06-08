螃蟹式鬼切2車道 轎車撞遊覽車 母子雙亡

台北市松山區撫遠街，昨天上午發生一起嚴重車禍，一輛轎車行經撫遠街時，突然加速從內側車道連續橫跨兩個車道，從後方撞擊剛從路邊起步的遊覽車，轎車上的母子雙亡。（記者鄭景議翻攝）

2025/06/08 05:30

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市昨日發生母子雙亡的重大車禍事故。一輛由四十歲劉姓男子駕駛的轎車，行經撫遠街時，突然加速從內側車道連續橫跨兩個車道，從後方撞擊剛從路邊起步、駛入外側車道的遊覽車，轎車隨即失控飛起，四腳朝天地撞上分隔島前行道樹，整台車幾乎全毀，劉男與坐在副駕駛座的母親，當場傷重失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術。

案發後，警方對遊覽車的四十歲駕駛鄒姓男子進行酒測，酒測值為零，劉男血液檢測還未出爐。鄒男告訴警方，當時正要起步前往台北車站載客，突然就被撞上，轎車車速極快，根本反應不及；警方詢後，將鄒男依過失致死罪移送檢方偵辦，將持續調查車禍發生原因，以釐清相關肇事責任。

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警方調閱後方車輛的行車紀錄器發現，昨天上午十一時許，劉男駕車在三線道的馬路上，以極快速度自最內側車道連切兩線，切入最外側車道時，撞上剛起步駛出的遊覽車左側車身，隨後整輛車彈飛，摔落內側車道旁的分隔島上；鄒姓遊覽車駕駛沒有受傷，當時車上無乘客。

車撞爛 駕駛噴飛

鄒男立刻下車查看並報警。警、消到場時，發現劉男的轎車四腳朝天、橫臥在分隔島上，車身嚴重變形，車頂掀起、零件四散，劉男拋飛倒臥於車外的路中央，滿身血跡，坐在副駕駛座的六十五歲劉母受困車內，兩人皆無生命跡象，救援人員將劉男送醫，同時花費約二十分鐘才將劉母救出，送醫後母子均不治。

劉男母子住在台北市士林區，劉男無慢性病史，也無酒駕或毒駕前科。家人接獲通知趕到醫院，在急診室外等候搶救結果，得知二人傷重死亡時，紛紛痛哭失聲。劉男的哥哥說，兩人外出時沒有告知家人，不清楚他們的行程與目的地。

太慘！目擊者嚇哭

目擊車禍的一名女子，被車禍驚悚的畫面嚇哭，她啜泣表示，突然間聽到一陣巨響，就看到駕駛從車內被拋飛，躺在路上動也不動，頭上都是血，她被嚇得不敢仔細看。

轎車幾成廢鐵。（記者鄭景議翻攝）

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